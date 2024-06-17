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台股

〈台股盤後〉準千金股台積電登高一呼 指數收漲269點再創史高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-18 14:04

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台積電創高推升大盤再破新高，終場漲逾2百點收22757點。(圖：shutterstock)

台股今 (18) 日在台積電持續創高，拉抬大盤指數再度突破新高，早盤最高來到 22787.67 點，終場漲 260.9 點或 1.16%，以 22757.43 點作收，成交量 4583.75 億元。今天除了台積電有亮眼表現，ASIC 與 IP、記憶體族群也都有所表態。 

今天權值股普遍走揚，台積電 (2330-TW) 收漲 2.38%，早盤一度漲至 950 元再度創歷史新高價，持續往千金股邁進，聯發科 (2454-TW) 漲 1.81%，廣達 (2382-TW) 漲 0.87%，日月光 (3711-TW) 漲 2.4%。不過昨 (17) 日站上 200 關卡的鴻海 (2317-TW) 則跌 0.75%。 

半導體今天紅通通，其中 ASIC、IP 以及記憶體族群為盤面亮點。ASIC 與 IP 族群方面，創意 (3443-TW) 漲勢最為凌厲，一度觸及漲停板，漲逾 9%，力旺 (3529-TW) 漲逾 3%，晶心科 (6533-TW)、M31(6643-TW) 也都有所表態。 

記憶體部分，則是南亞科 (2408-TW) 與華邦電 (2344-TW) 表現最為亮眼，皆漲逾半根停板，創見 (2451-TW) 漲逾 4%，威剛 (3260-TW) 漲逾 2%。 

金融族群今天同樣有表現，京城銀 (2809-TW)、統一證 (2855-TW) 漲逾 3%，永豐金 (2890-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰金 (2882-TW) 漲逾 2%，其他如開發金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、中信金 (2891-TW)、臺企銀 (2834-TW) 與華南金 (2880-TW) 也都漲逾 1%。 

生技族群今天表現也亮眼，ABC-KY(6598-TW)強攻漲停鎖住 25.3 元，視陽 (6782-TW) 漲逾半根停板，國光生 (4142-TW) 漲逾 4%，沛爾生醫 - 創 (6949-TW)、晶碩 (6491-TW)、望隼(4771-TW)、金萬林 - 創(6645-TW) 漲逾 3%，和康生 (1783-TW)、全宇生技 - KY(4148-TW)、華安(6657-TW)、訊映(4155-TW) 與光麗 - KY(6431-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。 

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台股盤後台積電千金股ASICIP記憶體

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