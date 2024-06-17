〈台股盤後〉準千金股台積電登高一呼 指數收漲269點再創史高

台股今 (18) 日在台積電持續創高，拉抬大盤指數再度突破新高，早盤最高來到 22787.67 點，終場漲 260.9 點或 1.16%，以 22757.43 點作收，成交量 4583.75 億元。今天除了台積電有亮眼表現，ASIC 與 IP、記憶體族群也都有所表態。