14家金控前5月合賺2638億元創史上次高 富邦金奪獲利王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-10 18:18

14 家上市金控 2024 年 5 月自結獲利全數出爐，合計稅後純益 526 億元，較前月略減，但仍寫下最強 5 月記錄，前 5 月共賺進 2638 億元，年增率 94%，改寫歷史次高紀錄，富邦金 (2881-TW) 為唯一單月獲利突破百億，一舉擠下國泰金 (2882-TW) 奪回獲利三冠王，金控雙雄 EPS 皆突破 4 元，值得注意的是，新光金持續表現亮眼，單月獲利居第四名。《鉅亨網》彙整各家金控最新獲利情形，讓讀者透過一表快速掌握重點。

根據統計，14 家金控 5 月合計賺進 526.47 億元，月減 2.18%，仍創下歷史同期新高；前 5 月合計賺進 2638.42 億元，年增幅達 94.51%，改寫歷史次高紀錄，僅次 2021 年的 2802 億元。

在外資大舉回流下，台股 5 月多頭氣盛，屢創歷史新高，直逼 22000 點大關，金控旗下壽險公司伺機實現資本利得，證券、投信子公司獲利同步受惠，不過，新台幣兌美元單月升值 0.4%，為避險添增壓力，因此，整體金控獲利略遜於 4 月。

就單月稅後純益來看，共計 10 家金控較前一月成長，其餘 4 家則較前一月下滑，分別為國泰金、元大金、開發金、台新金。

觀察前 5 月累計純益表現，14 家金控皆較去年同期成長，其中，國泰金、富邦金、中信金、開發金、新光金 (虧轉盈) 共 5 家年增率皆呈倍增，主要因今年以來，新台幣兌美元持續走貶，壽險型金控不僅避險成本降低，甚至帶來匯兌利益，加上台美股市行情佳，伺機實現資本利得，以及經常性收益挹注獲利。

整體來看，14 家金控中已有 10 家賺逾百億元以上，其中，富邦、國泰累計獲利都逼近 600 億元大關，中信金則超過 300 億元，其餘 7 家皆落在 100-200 億元之間。

若比較每股純益，富邦金、國泰金 EPS 雙雙突破 4 元，分別來到 4.57 、4.07 元，第三名仍為中信金 (2891-TW)，EPS 為 1.6 元，第四、五名為兆豐金及元大金 (2885-TW)，皆衝破 1 元大關，分別來到 1.18、1.17 元，而永豐金、第一金以 0.84 元緊追在後。

國泰金前 5 月獲利超越去年 富邦金奪回獲利三冠王

國泰金 5 月自結稅後純益 78.8 億元，前 5 月累計稅後純益達 588.1 億元，年增 2.5 倍，EPS 衝破 4 元，達 4.07 元，皆已超越去年全年水準，人壽及金控累計獲利雙雙寫下歷史次高。

富邦金 5 月自結稅後純益 160.2 億元，創歷年同期新高；前 5 月稅後純益 594.3 億元，年增 1.32 倍，EPS 為 4.57 元。富邦金單月稅後純益、累計稅後純益及 EPS 擠下國泰金，奪回獲利三冠王寶座。

三大原因助攻 新光金前 5 月獲利突破百億

值得注意的是，新光金 5 月獲利仍表現不俗，在 14 家金控中排名第四，僅遜於國泰、富邦、中信，累計獲利也順利突破百億大關，每股純益來到 0.66 元。新光金表示，單月獲利亮眼，主要受惠新壽在投資上靈活操作、伺機實現資本利得，加上避險操作得宜，此外，5 月也人壽的競賽月，帶動整體業績表現。

4 公股金控獲利皆呈月增 兆豐金穩居三冠王