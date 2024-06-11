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台股

〈台股開盤〉上漲逾百點 權值三王坐鎮 號令多頭再向2萬2叩關

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-12 09:34

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〈台股開盤〉權值三王回神 領軍上漲逾百點重返21900點。(鉅亨網資料照)

美股四大指數除道瓊外週二皆收紅，台股今 (12) 日在權值三王回神下，上漲超過百點，重返 21900 點大關，朝 22003 高點靠攏，並站穩所有均線，預估今日成交量 4000 億元，較昨日明顯收斂。

權值股走勢分歧，電子股普遍上揚，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲超過 1%，鴻海 (2317-TW) 勁揚超過 2%，最高達 185 元，企圖挑戰前高 186 元，聯發科漲幅也有 2%，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 也都有 2% 左右的漲幅，推升大盤走勢。

新光金 (2888-TW) 昨天遭檢調搜索，股價今日重挫 3%，也連帶影響金控權值表現，富邦金 (2881-TW) 昨天創波段高點後，今日回檔修正 1%，國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 跌幅也都有 1% 左右，其他如元大金 (2885-TW)、合庫金 (5880-TW)、第一金 (2892-TW) 也都在盤下游走。

蘋果概念股今日隨著 WWDC 獲市場肯定，表現躍居盤上，玉晶光 (3406-TW) 強漲超過 8%，訊芯 - KY(6451-TW)、台光電 (2383-TW)、耀華 (2367-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 等都有半根以上的漲幅。

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