盤後速報 - 遠見(3040)下週(6月27日)除息1元，預估參考價35.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
遠見(3040-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月20日)收盤價36.65元計算，預估參考價為35.65元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
遠見(3040-TW)所屬產業為其他業，主要業務為租賃服務收入。教育相關電子產品及軟件。近5日股價上漲6.65%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|36.65
|1.0
|2.73%
|0.0
|2023/06/29
|33.1
|2.0
|6.04%
|0.0
|2022/07/06
|30.35
|2.0
|6.59%
|0.0
|2021/08/06
|51.5
|5.7
|11.07%
|0.0
|2020/07/01
|38.8
|1.5
|3.87%
|0.0
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