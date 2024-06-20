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鉅亨速報

盤後速報 - 遠見(3040)下週(6月27日)除息1元，預估參考價35.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

遠見(3040-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月20日)收盤價36.65元計算，預估參考價為35.65元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

遠見(3040-TW)所屬產業為其他業，主要業務為租賃服務收入。教育相關電子產品及軟件。近5日股價上漲6.65%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 36.65 1.0 2.73% 0.0
2023/06/29 33.1 2.0 6.04% 0.0
2022/07/06 30.35 2.0 6.59% 0.0
2021/08/06 51.5 5.7 11.07% 0.0
2020/07/01 38.8 1.5 3.87% 0.0

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遠見36.65-0.68%

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