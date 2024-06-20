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鉅亨速報

盤後速報 - 裕民(2606)下週(6月27日)除息2.4元，預估參考價54.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

裕民(2606-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。

以今日(6月20日)收盤價56.40元計算，預估參考價為54.0元，息值合計為2.4元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

裕民(2606-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送。船舶買賣。船務代理。近5日股價下跌0.18%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 56.40 2.4 4.26% 0.0
2023/07/06 49.75 3.0 6.03% 0.0
2022/06/27 44.45 3.0 6.75% 0.0
2021/07/29 62.3 1.2 1.93% 0.0
2020/07/01 31.3 1.9 6.07% 0.0

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