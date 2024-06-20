盤後速報 - 裕民(2606)下週(6月27日)除息2.4元，預估參考價54.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
裕民(2606-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。
以今日(6月20日)收盤價56.40元計算，預估參考價為54.0元，息值合計為2.4元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
裕民(2606-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送。船舶買賣。船務代理。近5日股價下跌0.18%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|56.40
|2.4
|4.26%
|0.0
|2023/07/06
|49.75
|3.0
|6.03%
|0.0
|2022/06/27
|44.45
|3.0
|6.75%
|0.0
|2021/07/29
|62.3
|1.2
|1.93%
|0.0
|2020/07/01
|31.3
|1.9
|6.07%
|0.0
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