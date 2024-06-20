寶雅拓零售市占 美妝店進駐北車東森廣場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-20 18:31

寶雅 (5904-TW) 旗下連鎖美妝通路「寶雅 POYA Beauty」進駐東森廣場台北車站 K 區地下街，今 (20) 日起試營運，東森購物看好，此將吸引更多年輕消費族群來朝聖，後續東森廣場也將開出超商 7-11、荖子鍋和魔梳工坊品牌。

東森廣場台北車站位於台鐵、高鐵、台北捷運和機場捷運的交會處，交通便利，購物環境優越，並為國際旅客提供退稅服務，東森看好，寶雅 POYA Beauty 的進駐將帶入更多美妝商品選項，進而提升東森廣場的吸引力。

而除了寶雅開出新據點，東森表示，6 月 30 日起 7-11 統一超商、荖子鍋和魔梳工坊也將開幕，提供更多元化的購物選擇。

寶雅 POYA Beauty 新店點開幕期間，寶雅提供一系列優惠和贈品，參加開幕的早鳥顧客可以獲得百元折價券，而消費滿 500 元的顧客，將可獲得 50 元折價券，每增加 100 元的消費額外再送 50 元折價券。