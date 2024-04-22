趁日圓貶大撿便宜！陸客在日精品店瘋狂掃貨 還有人帶現金買房

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-22 17:57

日圓兌美元 (USDJPY) 今 (22) 日持續弱勢表現，走弱至 154.72 日圓附近，持續在 34 年低點徘徊，即便日本央行 (BOJ) 總裁植田和男上周曾說，隨著日本國內對日圓急速貶值的擔憂日益加劇，BOJ 可能會升息因應，而隨著日圓跌跌不休，赴日旅遊的外國觀光客正在大撿便宜，中國遊客正在精品店內大肆掃貨，甚至有人在當地置產。

《中新經緯》報導，在日元貶值的背景下，不少奢侈品在日本買比在中國國內買要便宜近一成到五成，使得日本的 LV 店裡都是中國人，且若計入各類優惠，一個兩萬人民幣的包包能便宜三、四千人民幣，像是 LV 的 carryall 小號側背包，在日本的官網售價為 37 萬 9500 日圓，約 1 萬 7767 元人民幣，中國官網售價則為 20600 人民幣，一條 MIKIMOTO 項鍊在日本售價約 7500 人民幣，較中國國內便宜 3000 人民幣。

另外，日圓貶值也為日本房市吸引大量國際投資者，根據東吳證券近來出具的研究報告，日本三大都會區的不動產價格早已步入上升通道，東京過去 10 年平均房價上漲 75.9%，其中都區部累計漲幅更是達到一倍，年化漲幅 7.2%，非核心區的埼玉縣和千葉縣年化漲幅亦有 4.1% 和 4.0%，均高過日本消費者物價指數 (CPI) 年增率。

日本華僑華人婦女聯合會會長雪平圓指出，當前日本房價已經漲回至 1990 年代泡沫時期的高點，日本北京總商會會長潘若衛也注意到有些中國旅客持現金買房，很多人瞄準東京奧運村的住宅區，當地社區在奧運村轉為民用住宅後，成為投資客跟購房者的熱門選擇，因其所處地段良好且配套設施完善，抽中當地住宅者在轉賣後甚至有望獲利豐厚。

強勢美元是日圓近來急貶的一個重要原因，主要因為美國通膨數據強於預期，市場臆測恐讓美國聯準會 (Fed) 降息時間進一步延後。

BOJ 總裁植田和男上周在華府出席 G20 財金首長會後表示，日圓疲軟有可能透過進口商品價格上漲推動趨勢通膨攀升，若影響變得大到無法忽視，恐導致對貨幣政策的調整，此番發言暗示 BOJ 再次升息的可能性取決於日圓疲軟對通膨的影響。

自上月中旬開始，當時人民幣 (CNYJPY) 4.9 元可換 100 日圓，現在 4.7 元就可換到 100 日圓，隨著日圓不斷走貶，近期中國銀行換日圓的客戶有所增加，銀行工作人員也表示，隨著五一長假即將到來，近期日圓兌換量也有所增加。

鑑於日圓持續弱勢表現，一些投資人打算多購入日圓，但專家示警，在全球外匯市場上，影響外匯走勢因素相對複雜，波動也較大，消費者在結售外匯時必須充分考慮自身對市場波動風險和潛在收益水準的接受情況。

華夏基金首席策略分析師軒偉說，對投資外匯的投資人來說，必須要有一定的專業性和分析能力，對匯市投資的參與必須保持一定的冷靜和謹慎。