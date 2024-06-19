外資狂掃485億元 大舉敲進多檔高股息ETF合計逾19萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-19 18:17
台股今 (19) 日在權值三雄的領軍下，攻上 23000 點，最高漲至 23275.3 點，續創新高，終場漲 452.11 點或 1.99%，以 23209.54 點作收，成交量放大至 6033.45 億元。三大法人合計買超 495.06 億元，其中外資狂掃 485.47 億元，更大舉敲進多檔高股息 ETF 超過 19 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資與投信同站買方，外資買超 485.47 億元，投信買超 40.92 億元，自營商則站賣方，賣超 31.33 億元，三大法人合計買超 495.06 億元。
外資今天大舉敲進多檔高股息 ETF，狂掃 19.1 萬張，其中最青睞 00940 元大台灣價值高息，買超 5.6 萬張，也是外資今天買超冠軍。另外，也買超 00939 統一台灣高息動能 4.7 萬張，00878 國泰永續高股息 3.8 萬張，00919 群益台灣精選高息 3 萬張，00929 復華台灣科技優息 2 萬張。
外資今天也加碼廣達 3.6 萬張，新光金 3 萬張，英業達 2.2 萬張，鴻海 2 萬張，玉山金 1.7 萬張，台積電 1.3 萬張，台達電 1.3 萬張，仁寶 1.1 萬張，台新金 1.1 萬張，以及開發金 1.1 萬張。
外資賣超部分，今天賣超建漢 9163 張，力積電 7544 張，華南金 7529 張，宏碁 6511 張，康舒 5232 張，中石化 4126 張，亞泥 3854 張，長榮 3513 張，文曄 3506 張，聯電 3410 張。
投信今天則偏愛金融族群，買超華南金 2.8 萬張，統一證 5857 張，中信金 4702 張，京城銀 4595 張，玉山金 3557 張，以及國泰金 2361 張。同時也買超長榮航 1.8 萬張，亞泥 9906 張，中鼎 5592 張，華航 3877 張，三陽工業 3739 張。
投信賣超方面，投信今天減碼仁寶 1.5 萬張，友達 8202 張，榮運 6382 張，鴻海 5470 張，東元 5364 張，台新金 3767 張，寶成 3508 張，萬海 2818 張，國建 2630 張，光寶科 2584 張。
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