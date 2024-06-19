外資狂掃485億元 大舉敲進多檔高股息ETF合計逾19萬張

台股今 (19) 日在權值三雄的領軍下，攻上 23000 點，最高漲至 23275.3 點，續創新高，終場漲 452.11 點或 1.99%，以 23209.54 點作收，成交量放大至 6033.45 億元。三大法人合計買超 495.06 億元，其中外資狂掃 485.47 億元，更大舉敲進多檔高股息 ETF 超過 19 萬張。