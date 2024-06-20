外資加碼227億元大舉敲進鴻海3.4萬張 連三買共893億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-20 18:09

台積電今 (20) 日休息，改由鴻海接棒撐盤，狂飆逾 7%，帶動大盤指數再創新高，終場漲 196.56 點，且收在最高點以 23406.1 點作收，成交量 5093.11 億元。三大法人今天合計買超 313.97 億元，其中外資加碼 227.09 億元，大買鴻海 3.4 萬張，外資連續三天買超，合計買超 893.77 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資持續加碼 227.09 億元，自營商終止連 3 賣，回補 93.42 億元，投信今天則轉賣方，賣超 6.54 億元，三大法人合計買超 313.97 億元。

外資今天最青睞鴻海，大買鴻海 3.4 萬張，成為外資買超冠軍。同時外資也買超聯電 1.8 萬張，仁寶 1.6 萬張，元大金 1.5 萬張，英業達 1.3 萬張，國泰金 1.3 萬張，南亞科 1.1 萬張，力積電 1.1 萬張，廣達 1 萬張，聯茂 9705 張。

外資昨 (19) 日大買的多檔高股息 ETF，今天遭減碼，賣超 00919 權益台灣精選高息 2 萬張，00940 元大台灣價值高息 1.7 萬張，00929 復華台灣科技優息 1.6 萬張。

此外，外資也賣超華南金 2.3 萬張，長榮航 1.7 萬張，新光金 1.6 萬張，台積電 8939 張，亞泥 8691 張，中信金 7238 張，華航 5460 張，萬海 5030 張，統一證 5017 張，炎洲 4784 張。

投信今天則最偏愛華南金，買超 2.4 萬張，同時也加碼亞泥 1.1 萬張，長榮航 7778 張，中信金 6871 張，華通 5729 張，統一證 5139 張，中鼎 4802 張，京城銀 2244 張，國泰金 1973 張，億光 1878 張。