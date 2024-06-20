燁輝下半年估年增 拉高利基產品比重優化獲利結構

鉅亨網記者彭昱文 高雄 2024-06-20 13:21

燁輝 (2023-TW) 今 (20) 日召開股東會，總經理張振武表示，雖然目前外銷需求較低迷，整體訂單能見度約 2 個月，但透過增加高利基產品、加強內銷銷售服務，下半年整體營運仍會優於去年同期。

張振武表示，雖然目前下游客戶庫存低，但在拉貨上仍較為保守，觀察幾大市場，歐美市場需求弱、中國內需不佳、轉為低價出口搶單，越南同樣面臨此情況，都間接影響公司外銷接單。

不過，張振武認為，鋼市已經在去年落底，因此今年下半年還是會比去年同期好，加上透過採滾動式調整接單策略與原料採購，藉由內外銷市場搭配，提升高利基產品比重，改善產品組合進而優化獲利結構。