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燁輝下半年估年增 拉高利基產品比重優化獲利結構

鉅亨網記者彭昱文 高雄 2024-06-20 13:21

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燁輝總經理張振武。(鉅亨網記者彭昱文攝)

燁輝 (2023-TW) 今 (20) 日召開股東會，總經理張振武表示，雖然目前外銷需求較低迷，整體訂單能見度約 2 個月，但透過增加高利基產品、加強內銷銷售服務，下半年整體營運仍會優於去年同期。

張振武表示，雖然目前下游客戶庫存低，但在拉貨上仍較為保守，觀察幾大市場，歐美市場需求弱、中國內需不佳、轉為低價出口搶單，越南同樣面臨此情況，都間接影響公司外銷接單。

不過，張振武認為，鋼市已經在去年落底，因此今年下半年還是會比去年同期好，加上透過採滾動式調整接單策略與原料採購，藉由內外銷市場搭配，提升高利基產品比重，改善產品組合進而優化獲利結構。

其中，燁輝中國的伺服器機櫃及支架鋼材，交貨給電子代工龍頭，受惠該客戶拿下新一代 AI 伺服器機櫃大單，燁輝也看好，將帶動相關用鋼需求穩定攀升。

另外，燁輝及關係企業燁聯 (9957-TW)，與唐榮 (2035-TW) 結合案昨 (20) 日遭公平會否決，對此，張振武表示，集團初衷是希望在合併後，透過數位轉型優化經營生產效率、提升外銷競爭力，一起組大艦隊打國際盃。

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燁輝義联集團AI伺服器

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