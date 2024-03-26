一銀統籌燁輝轉投資中國3.66億元人民幣聯貸案簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-26 19:03

第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行統籌主辦義联集團旗下燁輝企業 (2023-TW) 轉投資公司燁輝 (中國) 科技材料 3 年期人民幣 3.66 億元聯貸案，於今 (26) 日舉辦簽約儀式，由義联集團創辦人林義守及第一銀行總經理李嘉祥共同主持，另有臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、彰化商業銀行、盤谷銀行及臺灣中小企業銀行參貸。

義联集團為國內第二大鋼鐵集團，旗下燁輝企業為國內鍍鋅、烤漆鋼捲等鍍面鋼品產量最大之專業廠商，在臺灣、中國「雙生產基地」模式運作下，可彈性調配產能以經營外銷市場，有助提升兩岸整體營運量及產品競爭力，近期中國加強推動都更、基建及社宅投資，有助帶動燁輝 (中國) 營運成長；燁輝企業持續發展利基型產品，包括資通訊、電動車、抗菌抗病毒風管等，近年更積極開發環保、節能之綠色鋼材以提高產品附加價值，並推出屋頂型及地面型太陽光電耐腐蝕支架，以達到環保、節能、減碳的社會責任。

另義联集團在北高雄斥資新臺幣 370 億元打造百貨商場「義享天地」，為高雄史上投資金額最高、規模最大的商業開發案，其中義享天地 A 館「高雄萬豪酒店」，目前為全國房間數第二多的國際連鎖酒店，自 2022 年起業績更已成為高雄之冠。