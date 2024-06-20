ETF燒不退！上櫃ETF規模2.55兆元創新高 成交日均值年增1.5倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-20 10:41

近期 ETF 規模持續成長，櫃買中心指出，截至 6 月 17 日，共 90 檔 ETF 在櫃買市場掛牌交易，總資產規模達新台幣 2.55 兆元，相較去（112）年底 2.01 兆元，增長 26.87%；同一期間，上櫃 ETF 總成交金額來到 1.37 兆元，成交日均值達 126.66 億元，相較去年日均值 51.76 億元大幅成長 144.71%，顯示上櫃 ETF 交易相當熱絡。

櫃買中心表示，因 ETF 商品種類多元，風險及屬性亦不相同，投資人投資 ETF 宜審慎注意相關風險，考量自身之投資需求、風險承受度及財力狀況，選擇適合的 ETF 商品並運用多元資產配置策略以分散投資風險。

就以廣受投資人青睞的債券 ETF 來看，投資人買賣前應先了解債券 ETF 相關利率風險、信用風險及匯率風險等資訊。櫃買中心也特別提醒投資人，多數債券 ETF 皆有配息機制，惟應留意配息率不代表報酬率，歷史配息率亦不代表未來配息率。