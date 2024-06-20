〈陸港盤後〉中國1年期、5年期LPR維持不變 滬指面臨3,000點保衛戰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-20 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（20 日）收盤齊跌，滬指面臨 3,000 點保衛戰，中國 6 月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，1 年期、5 年期 LPR 均維持不變。

滬指周四收盤跌 0.42% 報 3,005.44 點，深證成指大跌 1.63% 報 9,068.85 點，創業板指跌 1.44% 報 1,762.7 點。兩市成交額合計人民幣 7,244 億元。

房地產、建築、媒體類股下跌，農業、汽車、鋼鐵、石油、化工、有色、醫藥、金融等族群走低。

香港恒生指數周四收盤跌 0.52%，報 18,335.32 點，恒生科技指數大跌 1.68%，報 3,767.88 點。

中國人民銀行（央行）周四授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.45%，5 年期以上 LPR 為 3.95%，均按兵不動。

LPR 由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前 LPR 包括 1 年期和 5 年期以上兩個品種。

LPR 利率一般由中期借貸便利（MLF）利率與銀行加點形成，央行周一宣布 MLF 利率維持不變，LPR 未降息，符合市場預期。

信達證券分析師解運亮、肖張羽認為，不降息可能是央行考慮到政策利率調降對房地產的刺激作用可能有限。一是房貸利率已經不取決於 LPR。

今年 5 月 17 日，央行宣布取消全國層面首套住宅和二套住宅商業性個人住宅貸款利率政策下限。因此，以往通過「MLF-5 年期 LPR - 房貸利率」鏈條降低購房成本，已經不再適用。

二是在收入預期偏低的環境下，貸款利率與房地產銷售的關係已經出現變化，僅靠房貸利率下降 5 或 10 個 BP，恐怕難以形成有效刺激。