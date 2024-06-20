川普前手下籲與陸經濟全面脫鉤 專家示警：川普當選後成為政策機率高達85%

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 08:49

美國前總統川普任內最後一位國安顧問 Robert O"Brien 周二 (18 日) 在《外交事務》刊登一篇名為《The Return of Peace Through Strength》文章建議川普當選後，應與中國全面切斷經濟關係，並實施一些其他的遏制中國措施，對此《鳳凰衛視》知名名嘴、國際問題研究者邱震海認為，O"Brien 的想法在某種程度上折射出未來川普政府對中政策的走向。

邱震海指出，這篇文章是在指責拜登政府上任三年半以來，世界變得越來越不和平，問題也越來越多，O"Brien 認為美國需要重返和平，並且要透過實力和更強硬立場，讓世界重返和平。O"Brien 在文中一開頭便談到中美關係，認為只有與中國全面切斷經濟聯繫，美國才能確保重返和平。

邱震海認為，O"Brien 的基本邏輯是，無論是川普時代的貿易戰，還是拜登時代的高科技和其他經濟交往，以及對中國加強限制，都不足以遏制中國，只有全面削弱中國才能保證和平，而全面削弱中國的一個重點，是全面切斷與中國的經濟紐帶。

O"Brien 的說法代表目前拜登政府仍主張「去風險化」，也就是只摘除中美經貿關係中存在風險的部分，例如高科技和「小院高牆」內的某些產品，其他方面則保持正常。

對此，O"Brien 則不以為然，認為只有全面切斷與中國的所有經濟聯繫，才能全面削弱中國，從而實現世界的和平。由於他曾擔任美國國安顧問，川普若重返白宮，O"Brien 很可能會被任命為國務卿或其他非常重要的職務。

此外，O"Brien 還認為美國要用實力來實現全面返回和平，建議美國應該重啟核試驗，而且要舉行一連串的核試驗，只有這樣才能與俄羅斯和中國等國家相抗衡，並對拜登政府的伊朗和中東政策進行指責。

邱震海表示，在 O"Brien 指責拜登政府的全球戰略發言中，中國要高度重視的是他呼籲中美經濟全面脫鉤。雖然美國總統大選結果還未出爐，若拜登連任，O"Brien 目前的建議就不會實施，但其實也不一定，他的建議有可能會在拜登政府第二任期變成執政的部分策略。

邱震海強調，凡是西方領導人的第二任期，都無連任壓力，但有青史留名之野心。所以，即便是川普落選，O"Brien 的建議也有可能轉化成拜登政府的政策之一。