中華電信數位創新應用系列賽開跑 祭出總獎金237萬

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-19 19:00

中華電信 (2412-TW) 致力扶植國內數位科技產業發展與培育數位文創人才，舉辦「中華電信數位創新應用系列賽」，至今邁向第 22 年，今年的數位創新應用系列賽正式開跑，祭出總獎金 237 萬元。

中華電信董事長郭水義指出，隨著 AI 時代來臨，今年著重以 5G 及 AI 結合的創新應用，期待激發數位人才的創意。

今年「2024 中華電信數位創新應用系列賽」，包含「5G 創新應用大賽暨 5G 加速器徵選活動」及「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」二項賽事。

中華電信指出，為因應 AI 的時代來臨，中華電信積極將 AI 技術的創新應用納入發展策略中，並推動技術與產業的深度融合，鼓勵數位人才將 5G 與 AI 技術相結合，探索並創造出更多新穎的應用服務，滿足不斷變化的市場需求，帶來更多的智慧解決方案。

今年「5G 創新應用大賽暨 5G 加速器徵選活動」已於 5 月 6 日起開放線上報名，賽事領域包含智慧文化、智慧製造、智慧醫療、智慧環境、智慧生活、智慧交通整合六大主題，總獎金達 160 萬元。

《FunPark 童書夢工廠》為全台最大多樣化閱讀型態的兒童多螢數位內容平台，今年擴大參賽規模，不再設限於學童們參與，將參賽年齡擴展至 15 歲以上，特別新增短片創作類並加入專業組，發掘台灣影視創作人才。