中華電信數位創新應用系列賽開跑 祭出總獎金237萬
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-19 19:00
中華電信 (2412-TW) 致力扶植國內數位科技產業發展與培育數位文創人才，舉辦「中華電信數位創新應用系列賽」，至今邁向第 22 年，今年的數位創新應用系列賽正式開跑，祭出總獎金 237 萬元。
中華電信董事長郭水義指出，隨著 AI 時代來臨，今年著重以 5G 及 AI 結合的創新應用，期待激發數位人才的創意。
今年「2024 中華電信數位創新應用系列賽」，包含「5G 創新應用大賽暨 5G 加速器徵選活動」及「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」二項賽事。
中華電信指出，為因應 AI 的時代來臨，中華電信積極將 AI 技術的創新應用納入發展策略中，並推動技術與產業的深度融合，鼓勵數位人才將 5G 與 AI 技術相結合，探索並創造出更多新穎的應用服務，滿足不斷變化的市場需求，帶來更多的智慧解決方案。
今年「5G 創新應用大賽暨 5G 加速器徵選活動」已於 5 月 6 日起開放線上報名，賽事領域包含智慧文化、智慧製造、智慧醫療、智慧環境、智慧生活、智慧交通整合六大主題，總獎金達 160 萬元。
《FunPark 童書夢工廠》為全台最大多樣化閱讀型態的兒童多螢數位內容平台，今年擴大參賽規模，不再設限於學童們參與，將參賽年齡擴展至 15 歲以上，特別新增短片創作類並加入專業組，發掘台灣影視創作人才。
中華電信表示，數位繪本創作大賽是中華電信跨足兒少內容及數位人才培育的重要任務之一，除了長期致力協助政府數位教育政策推展外，提升偏鄉族群的閱讀能力和知識水平，也深入台灣各地及偏鄉學校舉辦校園巡迴說明會，鼓勵學子參賽秀創意，進一步培育出版與影視創作人才。
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