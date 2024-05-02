〈中華電法說〉Q1行動服務營收、客戶數市占率達40.4%、37.7% 持續擴大領先

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-02 17:25

中華電信 (2412-TW) 今 (2) 日召開線上法說會，總經理林昭陽表示，受惠客戶升級 5G、月租型客戶成長，以及漫遊營收增加，帶動第一季營收表現，達 549.4 億元，寫下 2017 年以來同期新高，第一季稅後純益 93.9 億元，每股純益 1.21 元。

董事長郭水義表示，中華電第一季稅前淨利排除一次性政府補助收入影響後，則為 2016 年以來同期最高；同時，中華電信強勁且堅實的成長動能，持續推升在台灣行動市場的行動服務營收市占率及客戶數市占率，第一季分別達 40.4％與 37.7％，在新的三家競爭格局中，持續擴大市場領先。

中華電信第一季營收 549.4 億元，年增 1.4%；營業淨利 119.1 億元，年減 2.2%；EBITDA 為 218.2 億元，年減 1.1%；稅後純益 93.9 億元，年減 2.6%，每股純益 1.21 元。中華電 信指出，營業淨利、EBITDA 及稅後純益皆超越財測目標。

林昭陽說明，第一季個人與家庭事業群，因行動服務營收受惠於客戶升級 5G、月租型客戶數成長與漫遊營收增加，持續呈現年成長，推升整體營收。此外，三網飆配方案客戶數較去年第四季成長 23.3%，消費資安服務客戶數年成長 17%，都持續貢獻營收成長。企業客戶事業群在排除去年認列一次性政府補償收入後，營收亦呈現年增趨勢。

林昭陽進一步提到，大數據服務營收因智慧能源專案帶動，年增率高達 71.6%。國際電信事業群在第一季的表現同樣優異，受惠於海外 ICT 專案需求不斷增加，營收及稅前淨利年增率分別為 13.3% 及 23.5%，皆達雙位數成長。

另外，由於用人費用增加，加上 ICT 專案成本因 ICT 業務成長，使得中華電信第一季總成本與費用達 430.3 億元，較去年同期增加 2.4%。

各業務資訊方面，截至今年 3 月，中華電信行動電話客戶數為 1323 萬，年增 4.1%。第一季整體行動服務營收 166.4 億元，年增 5.1%；行動 090 月租 ARPU 為 554 元，年增 3.4%。

固網寬頻 / 網際網路業務部分，截至今年 3 月，中華電信寬頻客戶 440 萬，年增 0.4%；HiNet 寬頻客戶 370 萬，年增 1%。第一季整體固網寬頻營收為 111.8 億元，年增 3.8%，固網寬頻 ARPU 為 781 元，年增 2%。至於固網語音服務，截至今年 3 月，市話客戶數累積為 908 萬。