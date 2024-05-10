中華電4月獲利36億元EPS 0.41元 坐穩獲利王寶座

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-10 20:20

中華電 (2412-TW) 今 (10) 日公告 4 月營收 179.3 億元，寫下近 7 年以來同期新高，稅後純益 31.6 億元，每股純益 0.41 元。雖然稅後純益以及每股純益較去年同期呈現年減，不過仍坐穩獲利王寶座。

中華電 4 月營收 179.3 億元，年增 5%，創下近 7 年以來同期新高； EBITDA(稅前息前折舊攤銷前獲利)73.2 億元，年減 2.8%；營業淨利 40.2 億元，年減 4.9%；稅前淨利為 40.4 億元，年減 4.8%；稅後純益 31.6 億元，年減 5.2%，每股純益 0.41 元。

累計今年 1 至 4 月營收 728.7 億元、達成率 99.6% 至 100.1%；營業淨利為 159.5 億元，達成率 105.2% 至 106.2%；稅前淨利為 160.3 億元、達成率 105.1% 至 106.2%；稅後純益 125.5 億元，達成率 104.4% 至 106.0%；每股純益 1.62 元、達成率 104.4% 至 106.0%；皆優於財測目標。

中華電信指出，4 月營收延續第一季成長動能，依然繳出亮眼成績。整體合併營收受資通訊大型專案入帳、銷貨收入與國際漫遊營收成長帶動，創近 7 年 4 月單月新高。

中華電信表示，4 月 ICT 整合專標案因國內、外大型專案完工入帳，營收年增率超過 50%；加上新興業務表現亮眼，不僅 IDC 及雲端營收因國際公雲服務帶動，年增率達雙位數，資安營收也因校園資訊系統案及金融系統建置案入帳，營收年增率達雙位數成長，帶動整體 ICT 營收年增率亦達雙位數成長。銷貨收入則因 iPhone 銷量提升而增加。

各業務方面，行動服務營收年成長 4.2%，連續 37 個月成長，主因 5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，國際漫遊營收亦持續帶動行動數據營收向上。行動月租型 ARPU(Average Revenue Per User，每用戶平均收入) 則年增 2.6%，連續 37 個月上揚；月租型離網率為 0.58%，持續保持電信業最低。

固網寬頻業務因升速促銷方案廣受歡迎而表現亮眼，且家用 Wi-Fi 營收年增率持續達 40% 以上，寬頻接取營收成長，數據網路營收亦增加。