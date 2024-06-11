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南亞攜手中華電、台灣SGS 取得ISO/IEC 27001資安認證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-12 14:20

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左起為SGS副總裁鮑柏宇、南亞董事長吳嘉昭、中華電信總經理林昭陽。(圖：南亞提供)

南亞 (1303-TW) 今 (12) 日宣布，與中華電 (2412-TW)、SGS 台灣分公司攜手合作，通過最新版 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統認證，建立具備國際標準的資安管理程序並納入管理運作體系。

南亞表示，近年來全球資安事件頻傳，網路攻擊、資料洩漏與勒索軟體的駭客攻擊態勢日益險峻，公司持續建構完善的資安環境，以確保系統正常營運與資料安全。

目前除強化工廠 OT(Operation Technology) 防護、營業機密保護、及資料異地備援等外，同時為符合法規遵循及國際接軌需要，南亞也與中華電信、SGS 台灣分公司攜手合作，通過最新版 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統認證。

認證範圍包括自主研發之製程及產品，亦涵蓋技轉文件之技術資訊，及其資訊流之資訊安全管理系統，包括相關之研究發展中心機房維運、網路服務、以及資訊相關維護管理等作業。

南亞表示，為確保公司永續經營，將不斷精進資安治理成熟度及應變韌性，落實營運不中斷目標，保障公司客戶、股東、員工及供應商等利害關係人之權益，並且善盡企業社會責任。

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