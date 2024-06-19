生技股添新兵！安基生技6/25以每股45元登錄興櫃

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-19 18:50

生技股再添新兵，主要開發皮膚、神經、罕見疾病領域的 First-in-Class 及 Best-in-Class 小分子新藥的安基生技 (7754-TW) 將於下周二 (25 日) 以每股 45 元參考價登錄興櫃交易。安基生技前十大股東持股 58.1%，包括台杉投資、富邦金、兆豐銀行等。

安基生技主要核心研發產品包括神經病變、皮膚疾病，以及罕見疾病等具有高度醫藥未滿足需求的領域。三大主要產品為治療罕見疾病甘迺迪式症 / 脊髓炎髓性肌肉萎縮症的 AJ201、治療化療引起的周邊神經病變疾病 (CIPN) 的 AJ302，以及治療雄性禿髮的新一代皮膚用藥 AJ202。

安基生技說明，AJ201 目前已與美國上市的生技新藥公司簽署歐美專屬授權合約，總授權金額達 2.5 億美元，授權案包括簽約金及委託臨床服務，而目前已經收到 950 萬美元的簽約金，未來一年可陸續收到委託臨床服務的金額，待藥證上市後可真正開始獲利，也預期後續的銷售與分潤對公司將有顯著貢獻。

AJ201 為近年少數進入甘迺迪式症病人臨床試驗的 First-in-Class 創新小分子新藥。目前已經在美國完成 1b/2a 期臨床試驗收案與給藥，預計今年第三季解盲。

AJ302 則是安基生技自主研發的創新藥物，具有高度專一性的 HDAC6 抑制劑，已獲得 FDA 同意執行一期臨床試驗，預計 2025 年啟動二期試驗。根據 RESEARCH AND MARKETS 報告，預估今年 CIPN 的市場規模約 16.5 億元，2028 年將成長至 22.5 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 8%，後市可期。

治療雄性禿髮的 AJ202 方面，其主要療效透過有效分解雄性激素受體，達到抑制雄性激素過多，進而刺激毛囊生長週期太快所導致的落髮。目前正在執行臨床前動物實驗，也預計在 2025 年提交 IND，並進入 1b/2a 試驗。

展望未來，董事長黃文英表示，短期目標包括 AJ201 臨床解盲、完成 AJ201 日本與 ROW 授權，以及啟動 AJ302 一期人體試驗。中長期目標部分，AJ302 完成臨床 1/2 期 (POC) 試驗並完成海外授權、AJ202 完成臨床 2a 試驗，以及 AJ201 取得美、歐、日藥證。