醫療類股再添新兵！共信醫藥、醫影6/18上櫃掛牌
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-13 16:44
櫃買中心 2 家醫療科技新兵將入列！共信醫藥 (6617-TW) 及醫影 (6637-TW) 將於 6 月 18 日上櫃掛牌，櫃買中心於當日上午 9 時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。
櫃買中心表示，共信 - KY 係以科技事業申請上櫃，主係從事抗癌消融新藥之研發及銷售，112 年度合併營業收入為 1891 萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨損為 9203 萬元，每股虧損為 0.81 元。113 第一季合併營業收入為 544 萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨損為 2545 萬元，每股虧損為 0.22 元。
醫影主要提供醫療設備之租賃管理服務及經銷，112 年度合併營業收入為 6 億 8218 萬元，稅後淨利為 1 億 2133 萬元，每股盈餘為 5.64 元。113 年第一季合併營業收入為 1 億 7135 萬元，稅後淨利為 4499 萬元，每股盈餘為 2.09 元。
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