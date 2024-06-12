醫療類股再添新兵！共信醫藥、醫影6/18上櫃掛牌

櫃買中心 2 家醫療科技新兵將入列！共信醫藥 (6617-TW) 及醫影 (6637-TW) 將於 6 月 18 日上櫃掛牌，櫃買中心於當日上午 9 時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。