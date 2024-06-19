〈券商投資展望〉台股極速飆升破2萬3 群益：台積電若看回不回 Q3就能見到2萬5

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-19 15:37

群益金融集團今 (19) 日舉辦 2024 年下半年投資展望說明會，預估第三季台股指數區間 21000-23500 點，反映台灣是 AI 核心，台股持續上演資金行情，群益投顧總經理范振鴻更指出，近日台股漲太快，若台積電看回不回，不排除第三季高點見到 25000 點。

范振鴻進一步提到，台股是唯一一個可同時找到 AI 供應鏈的股市，若以傳統技術分析來看，會覺得現在是一個高點，但事實上，除非國際發生大事件，否則半導體景氣到 2026 年沒問題，因此即便短線有獲利了結賣壓，隨即又會有買盤進去，甚至可能沒有拉回。

群益認為，科技三巨頭市值大戰持續增溫，包括微軟具備 OpenAI、Copilot+PC 等成長動能、輝達有 AI 生態圈與台灣供應健優势，而蘋果 Apple Intelligence 將創造大換機潮。

而 AI 的浪頭從網路平台帶動伺服器需求，逐步跨入人們日常，隨著 NPU 設計加入 PC 和手機處理器，AI PC 和手機元年已來臨，帶動上下供應鏈的發展，驅動半導體未來 3-5 年成長。

群益也提到二大操作策略，由於國內內資力量大幅成長，第一，多頭行情指數回檔至月線與季線時，追殺意願降低，建議逢低即偏多操作，第二，拉積盤將成為常態，市場逐漸調整和適應，使半導體和 AI 族群表現空間大。