〈券商投資展望〉台股極速飆升破2萬3 群益：台積電若看回不回 Q3就能見到2萬5
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-19 15:37
群益金融集團今 (19) 日舉辦 2024 年下半年投資展望說明會，預估第三季台股指數區間 21000-23500 點，反映台灣是 AI 核心，台股持續上演資金行情，群益投顧總經理范振鴻更指出，近日台股漲太快，若台積電看回不回，不排除第三季高點見到 25000 點。
范振鴻說，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 和聯發科 (2454-TW) 占台股市值比重高達 40%，「AI 熱潮下沒有人可搶的了台積電的市場地位，並將台股規模推上去」，不預設立場台積電會漲到多少，要看美股 ADR 拉到多少。
范振鴻進一步提到，台股是唯一一個可同時找到 AI 供應鏈的股市，若以傳統技術分析來看，會覺得現在是一個高點，但事實上，除非國際發生大事件，否則半導體景氣到 2026 年沒問題，因此即便短線有獲利了結賣壓，隨即又會有買盤進去，甚至可能沒有拉回。
群益認為，科技三巨頭市值大戰持續增溫，包括微軟具備 OpenAI、Copilot+PC 等成長動能、輝達有 AI 生態圈與台灣供應健優势，而蘋果 Apple Intelligence 將創造大換機潮。
而 AI 的浪頭從網路平台帶動伺服器需求，逐步跨入人們日常，隨著 NPU 設計加入 PC 和手機處理器，AI PC 和手機元年已來臨，帶動上下供應鏈的發展，驅動半導體未來 3-5 年成長。
群益也提到二大操作策略，由於國內內資力量大幅成長，第一，多頭行情指數回檔至月線與季線時，追殺意願降低，建議逢低即偏多操作，第二，拉積盤將成為常態，市場逐漸調整和適應，使半導體和 AI 族群表現空間大。
除了電子業，對於傳產，群益認為，航太軍工、觀光航空、鋼鐵和生技醫美是相對值得留意方向。
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