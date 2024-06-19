北富銀首例綠電交易信託 攜手天方能源推動綠能永續

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-19 17:43

北富銀執行副總莊慧玫表示，綠電需求在全球範圍內日益攀升，特別是在台灣，隨著 AI 技術的發展及企業永續轉型，綠能市場將持續擴大。

莊慧玫說，北富銀深耕再生能源產業多年，深諳綠色金融對全球環境保護及經濟永續發展的重要性，此次與詮實能源攜手，旨在利用金融專業能力，為綠電市場建立一個安全、穩定的交易模式，一方面能滿足企業對綠電日益增長的需求，同時亦有助推進綠能供應鏈發展，助力更多中小企業達成淨零碳排目標。

莊慧玫指出，引入信託制度是此次合作的一大亮點。通過設立協力廠商信託專戶，可確保電費資金的安全流動，專款專用，降低交易風險，這不僅增強了資金管理的透明度，也為發電業與售電業提供了更穩固的財務保障，同時銀行還能根據用戶的付款記錄進行風險管控，保障交易順利進行，並進行後續融資可行性的評估，為發電業、售電平台、企業用戶提供三贏的解決方案。

天方能源董事長甘正智表示，天方能源事業橫跨太陽能、陸域風電及離岸風電，集團擴展至今於綠能版圖上不斷創新，發展跨足售電業，子公司銓實能源為該集團的綠電交易平台，主要業務為媒合綠電買賣雙方的需求。