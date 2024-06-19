董事學會蔡鴻青：借力資本市場 發掘台灣國際企業競爭力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-19 19:48

台灣董事學會今 (19) 日舉行 2024 董事學會年會，由發起人蔡鴻青發布《2024 台灣董事會白皮書》詳細分析台灣企業之國際競爭力，點出在資本市場快速成長背後的隱憂，呼籲協助中小型企業成長，透過借力資本市場，將核心業務延伸至國際化經營，以提高台灣企業在全球的競爭力。

金管會主任秘書蔡福隆致詞時指出，企業邁向永續經營最重要就是正派經營，這是很基本的一點，上市公司形塑產業文化有三要素，首先是守法，遵守所有相關的法律規定，第二點就是不貪，包括企業內部整個相關的採購過程，堅守不貪的原則，第三則是揭弊，像是獨董的設立，假設企業有超出常軌即可舉發，應建立揭弊者或吹哨者文化。蔡福隆呼籲，上市公司追求績效的同時，也能重視企業責任，包括對社會弱勢、長照及員工薪酬福利等，都是永續發展很重要的一部分。

台灣今年首季 GDP 成長率高達 6.5%，居四小龍之冠，經濟實力備受矚目，資本市場同樣亮眼，證券化程度創新高，然而，蔡鴻青對此憂心忡忡，擔心僅是曇花一現。在台灣企業轉型的關鍵時刻，他疾呼，只有透過全面升級，提高附加價值，擴大國際市場版圖，善用資本市場及併購手段，台灣企業才能確保長期競爭優勢。

蔡鴻青指出，與國際大企業相比，台灣企業競爭力和成長均有進步空間。其中，內部成長乏力、研發投入有限、跨境併購等活動落後於其他國家；此外，許多傳統製造業毛利率過低，過度依賴供應鏈訂單，缺乏定價權。蔡鴻青強調，目前台灣企業過於依賴內需市場，未來必須透過轉型及國際化來支撐長期發展。

首場「國際成長的挑戰與決策」高峰論壇會中，台灣三菱商事董事長兼總經理三田地肇表示秉持創業以來的理念「所期奉公、處事光明、立業貿易」，三菱商事不斷自我革新，從最初的貿易商轉型為深入產業價值鏈各環節的運營商。三田地強調，因應全球化挑戰，三菱商事活用遍佈 90 多個國家的據點網絡，串連區域間的資訊與提案力，打造綜合實力，希冀攜手台灣合作夥伴開拓新事業領域，塑造創新未來。

華城電機總經理許逸德表示對手在哪裡，決定高度。許逸德點出，要成功突破需遵循三個心法，向世界、龍頭、獨角獸學習；華城電機 30 年磨一劍、逐步實現國際化，透過努力學習先進技術，提供高附加價值的先租後售服務，他強調，做別人不做的、真正了解並遵循行業遊戲規則，才能在國際競爭中贏得先機；同時借力 M&A 外部成長，茁壯至新高度。

第二場「核心延伸的挑戰與決策」高峰論壇中，卡爾蔡司台灣總經理章平達表示：蔡司擁有 177 年歷史，於光學技術領域具深厚積累，產品廣泛應用於顯微鏡、眼科醫療、半導體曝光機等多個領域。解決方案整合、思緒更加長遠，章平達指出，定義長期使命感、聚焦核心策略；身為技術領先者，持續投入研發並塑造未來市場，蔡司不排除併購方案，持續與台灣半導體夥伴合作，一同引領先進技術發展，助力台灣產業轉型升級。