富邦金前5月賺近600億元EPS 4.57元 超車國泰金奪三冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-10 16:46

富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日公布 2024 年 5 月自結稅後純益 160.2 億元，月增 23%、年增 3.27 倍，單月獲利創下歷年同期新高；累計前 5 月稅後純益 594.3 億元，年增 1.32 倍，每股稅後純益 (EPS) 為 4.57 元。富邦金單月稅後純益、累計稅後純益及 EPS 擠下國泰金，奪回獲利三冠王寶座。

富邦金表示，子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券單 5 月稅後純益皆創下歷年同期新高；同時，台北富邦銀行及富邦證券累計前 5 月稅後純益亦皆創下歷年同期新高。

富邦人壽 5 月稅後純益 113.5 億元，創歷年單 5 月獲利新高，累計稅後純益為 378.7 億元，單 5 月及累計前 5 月獲利較去年同期分別成長 726% 及 175%。單月主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入。富邦人壽持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。

富壽指出，在股市方面，5 月台股逢高持續實現資本利得，但國內外股票等投資之價值仍較年初成長，致富邦人壽於 5 月底整體金融資產之其他權益仍維持為未實現利益。債市方面，5 月公債利率處於震盪整理格局，今年已利用利率反彈機會，增加債券部位，提高未來整體經常性收益，並以同時兼顧流動性管理為目標。

匯市方面，5 月以來，外資回流台股，推動台幣升值，本月美元兌台幣貶值 0.37%，單月出現小幅匯損。後續將密切關注美國數據發展及外資動向，動態調整配置比例。

富邦人壽個體累計前 5 月初年度保費收入 (First Year Premium) 466 億元，較去年同期成長 20%，預估排名業界第一，總保費收入 (Total Premium)1,456 億，較去年同期成長 14%，預估排名業界第二；單 5 月初年度保費 98 億，較去年同期成長 23%，成長動能主要來自傳統型商品，預估排名業界第一，總保費 284 億，較去年同期亦成長 8%，預估排名業界第二。

富邦人壽近年推動商品轉型，提升分期繳商品銷售業績，累計前 5 月初年度等價保費收入 (FYPE) 近 216 億，較去年同期成長 35%，另個人健康及傷害險業績表現亮眼，累計前 5 月較去年同期成長 37%，轉型成果顯著。5 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行 5 月稅後純益 25.3 億元，為歷年 5 月新高，單月獲利較同期成長超過 3 成，累計前 5 月稅後純益 132.4 億元，續創歷史新高，較同期成長 26%，主要來自核心業務獲利動能穩健，存放款餘額雙位數成長，利息淨收益較同期成長 13%，財富管理維持穩健銷售動能，信用卡客戶基盤擴大，帶動有效卡數及簽帳金額較同期大幅成長，手續費淨收益較同期成長 48%。截至 5 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1104%，維持良好資產品質。

富邦產險 5 月稅後純益 5.4 億元，累計稅後純益 21.4 億元，主要來自優異的投資績效及穩健承保業務表現。業務表現方面，5 月整體簽單保費 53.6 億元，較去年同期成長 17%，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務，帶動企業保險簽單保費較去年同期成長 41%。累計前 5 月簽單保費收入 280.6 億元，年成長 13%，簽單市佔率 24.8%，續居市場龍頭。