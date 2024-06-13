〈富邦金股東會〉副董曾銘宗主持 評估參股、併購擴大富邦金規模

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-14 11:58

富邦金 (2881-TW) 今 (14) 日召開股東常會，由副董事長曾銘宗主持，會中通過 112 年度盈餘分配案，普通股每股配發 2.5 元現金股利、0.5 元股票股利，股東常會同時通過補選王儷娟擔任第九屆獨立董事。展望後市，曾銘宗表示，全球經濟發展漸入佳境，富邦金將在參股和併購任何機會，都會加以考量評估，以擴大金控規模。

富邦集團董事長蔡明忠出席股東會，富邦金控董事長蔡明興、董事蔡承儒因出差國外採線上出席，蔡明興於線上向出席股東致意，但依照規定無法擔任股東會主席，因此由曾銘宗代為主持。

曾銘宗表示，世界銀行上調 2024 年全球經濟成立預期，經濟成長率從 2.4% 調高到 2.6%，代表全球經濟發展漸入佳境之外，富邦金對於參股、併購任何機會，都會加以考量評估擴大富邦金控規模，也會持續透過數位金融化、淨零減碳等 ESG 等促進富邦金營運成長。

富邦金股東會中補選獨立董事王儷娟，承認 112 年度營業報告書及財報，通過股利 3 元，討論選舉資本公積提撥 65.07 億元轉增資發行新股、長期資金募集案不超過 15 億股為主。

富邦金董事長蔡明興表示，2023 年全球政經情勢多變，資本市場震盪，富邦金旗下各子公司經營上仍持續有傑出表現，全年稅後純益達 660.2 億元，每股純益 4.8 元，連續 15 年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭。

富邦金控資產報酬率 (ROA) 及股東權益報酬率 (ROE) 分別為 0.60% 和 9.65%，合併總資產維持成長趨勢，至 2023 年 12 月底已逾 11 兆大關，較 2022 年底成長 5%，穩居國內第二大金控公司。

蔡明興指出，富邦金 2022 年第四季正式合併日盛金控後，再於 2023 年上半年完成旗下包含台北富邦銀行合併日盛銀行以及富邦證券合併日盛證券等子孫公司之整併，順利完成台灣金融史上首宗「金金併」，有助擴大客戶規模增加跨售機會，均衡金控業務發展與收益來源，提供客戶更優質多元的產品與便捷的金融服務。