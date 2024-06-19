小摩：AI趨勢將提升iPhone銷售 上調蘋果目標價至245美元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 15:30

投資銀行摩根大通 (小摩) 表示，人工智慧趨勢將促進蘋果 (AAPL-US) iPhone 和服務的銷售，看好蘋果股價續漲。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 重申了他對蘋果股票的增持或買入評級，並將目標價由 225 美元上調至 245 美元。

蘋果周二下跌 1.1%，收在 214.29 美元，但仍處於歷史高點附近。上周三，蘋果股價觸及 220.20 美元的歷史新高。

在蘋果公司於 6 月 10 日舉行的全球開發者大會上闡述了其人工智慧策略後，Chatterjee 上調了對蘋果 iPhone 銷售的預測。

他認為，從今年秋季的 iPhone 16 系列智慧型手機開始，人工智慧功能將刺激升級周期。 Chatterjee 表示，這一周期可能會在 2025 年底 iPhone 17 發布後達到頂峰。

Chatterjee 預計，AI 手機的升級周期應該與 5G 無線升級周期類似。在蘋果 2025 財年， iPhone 銷量將達到 2.44 億部，比今年預期的 2.22 億部成長 10%。到 2026 財年， iPhone 銷量將達到 2.68 億部。

Chatterjee 在提交客戶報告中表示：「除了與 iPhone 升級周期相關的利好因素外，我們還小幅提高了對服務成長的預期，主要是對未來幾年透過第三方人工智慧應用程式實現更高服務貨幣化的預期。」