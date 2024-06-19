〈焦點股〉廣達AI伺服器前景看增 漲逾半根停板站上300元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-19 12:41

廣達 (2382-TW) 董事長林百里先前指出，現在是 AI 爆發期，CSP 業者積極開發生成式 AI，不斷增加訂單，廣達 AI 訂單量龐大，激勵廣達今 (19) 日開高走高漲逾半根停板，股價更一舉站上 300 元大關，最高漲至 320 元寫下新高。

廣達今天早盤以 292.5 元開高走高，盤中急拉，最高來到 320 元，一度觸及漲停板但未鎖住，股價一舉突破 300 元大關，創下歷史新高，且站上所有均線，拉出一根長紅 K，成交爆量超過 8 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人近 5 日，合計買超廣達 2.8 萬張。

林百里提到，大型 CSP 業者持續建立、擴大 AI 資料中心，積極開發生成式 AI，透露 CSP 業者一直增加訂單，廣達相關 AI 訂單量龐大，更直言「這兩年忙得不得了」，有望帶動廣達營收獲利成長。

林百里也認為，現在就是 AI 爆發期，待資料中心建立後將會有很多應用誕生，期盼產業一同擴大市場，未來會發展到什麼程度充滿不確定，但預期將會是很大的一個工業革命。