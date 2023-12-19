碳盤查成中小企業痛點 微軟成立智慧零碳平台

台灣微軟今 (19) 日攜手新東向聯盟以及 PwC 資誠，成立專為台灣中小企業及傳統產業量身訂製的「智慧零碳平台 (iCX)」，智慧零碳平台奠基於微軟的永續雲，並由 PwC 資誠建置統籌，協助台灣中小企業在碳盤查所遇到的各種痛點，減少碳焦慮。

微軟亞太區永續雲副總經理張恩言指出，中小企業在做碳盤查時，最常遇到人力不足的問題，同時也不像大型企業能有 IT 人才可以處理數據。加上碳排數據分散在各處，要有平台才能收集、整合資料，有資料才能進一步透過 AI 分析報表。

張恩言說，許多中小企業知道要做碳盤查，卻不知道該從何下手，因此希望透過 iCX 協助中小企業解決問題，並讓 iCX 普及化至中小企業。

數據是碳排管理中重要的一環，導入雲端數位工具除了是實現自動化收集與管理數據的關鍵，更能將碳管理延伸至整個供應鏈，確保數據及標準統一。iCX 奠基於微軟的永續雲及 Microsoft Azure 服務，並由 PwC 資誠執行平台建置與維運。

Pwc 資誠指出 iCX 有四大特色，包括接軌國際、標準共享、便利操作以及數位分析。微軟及 PwC 資誠指出，iCX 可以提供企業儲存商業活動數據，上傳後的數據透過微軟永續雲的分析及預測能力進行整合。此外，也利用 Power BI Azure 與 OpenAI 服務，自動生成可以接軌國際的可視化報告，如 CBAM。中小企業便能透過更有效率、低成本的方式，整合巨量的碳排數據，進一步制定減碳策略。

張恩言透露，iCX 預計明年中可以落地台灣，正式導入中小企業，目標則是希望能在 2024 年底達到 200 家。PwC 資誠執行董事錢家龍則表示，明年中導入中小企業是第一階段，進一步從中獲得相關數據，讓平台功能更成熟。

台灣微軟公共事務事業群總經理陳守正提到，碳盤查最重要的就是數據，希望透過 iCX 協助中小企業更有效率完成碳盤查，並有完善的數據和資源共享平台。