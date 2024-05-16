膽道癌標靶新藥給付周年 台灣東洋與HOPE再推衛教手冊

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-16 18:10

台灣東洋 (4105-TW) 在 2021 年接軌國際用藥趨勢，將全球第一個獲美國 FDA 核准用於膽管癌的標靶新藥 Pemigatinib 引進台灣，更於 2023 年 5 月獲健保署以暫時性支付方式收載給付，讓國內患者在健保照顧下有最新的治療選擇方案。

在膽道癌標靶新藥 Pemigatinib 獲給付周年之際，台灣東洋在官方臉書宣布，與「癌症希望基金會」合作的「膽道癌衛教手冊」亦在 5 月正式出版，希望提供醫病更全面的衛教資訊，鼓勵病友透過治療，提升治療期間的生活品質。

台灣東洋代理的膽道癌標靶新藥 Pemigatinib，於去年 5 月獲健保署以暫時性支付方式收載。在給付周年之際，台灣東洋與「癌症希望基金會」延續去年推出懶人包的迴響，今年再度合作衛教宣導，除在官方臉書規劃「膽道癌稽查隊」的問答遊戲外，更贊助「癌症希望基金會」完成「膽道癌衛教手冊」，希望透過不同方式，讓各年齡層都能了解預防膽道癌與積極治療的重要性。

台灣東洋副總王昱文表示，全球膽道癌罹病人數少且好發於亞洲人種，使歐美藥廠的藥品開發資源優先聚焦在高盛行率的癌別，因為早期藥物的侷限性，讓醫病在對抗疾病過程中遇到許多挑戰。不過，目前已在臨床上看到獲健保給付的標靶藥物 Pemigatinib，確實可做為對 FGFR2 基因變異的治療選項，對於台灣每年約有 2000 多名新診斷的膽道癌患者而言是一大福音。

台灣東洋與 HOPE 合作推出國內第一本膽道癌衛教手冊。左為癌症希望基金會執行長蘇連瓔，右為台灣東洋副總王昱文。(圖：取自台灣東洋臉書)

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，癌症希望基金會一直深信「知識是抗癌的重要武器」，因此迄今已出版了 35 本各式癌症衛教手冊、1 本希望護照以及 12 張衛教單張，提供給病友、家屬以及護理、個管師等專業人員，藉由正確知識的傳遞讓醫病溝通更順暢，從而幫助癌友更堅定、堅強在抗癌路上勇敢前行。由於膽道癌是比較少見的癌症，也少有系統性的衛教資訊，很開心看到「膽道癌衛教手冊」完成出版，相信能帶給膽道癌癌友與家屬很大的助益。

膽道癌不易察覺，一旦確診往往已是晚期。有別於過去，篩檢與治療的選項愈來愈多，呼籲民眾善用衛教資源做好健康管理，同時也勉勵癌友與醫師積極討論治療方案，讓抗癌過程有更好的生命品質。