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鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至11.22元，預估目標價為205元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 18:10

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.13元上修至11.22元，其中最高估值11.9元，最低估值10元，預估目標價為205元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.9(11.9)16.0816.98
最低值10(10)1313.56
平均值11.11(11.1)14.2115.7
中位數11.22(11.13)14.1416

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值6,927,006,30010,440,951,4409,373,274,000
最低值6,356,448,0006,953,281,2107,183,714,910
平均值6,634,524,1307,910,313,5608,476,119,350
中位數6,598,891,0007,718,381,3208,303,323,200

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.2510.2110.057.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,162,221,3596,626,996,7505,994,173,8825,358,023,065

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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