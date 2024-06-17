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台股

〈台股開盤〉台積電衝高拚當千金股 指數漲近300點飆22787點新高

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-18 09:53

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〈台股開盤〉台積電領軍衝鋒 再漲近300點衝22787點新高。(鉅亨網資料照)

美股周一再度上漲，台股今 (18) 日延續多頭走勢，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 強漲超過 3%，推升指數達 22787 點，再度攻上歷史新高，上漲近 300 點，預計今年成交量 4800 億元，與昨日相近。

權值股普遍走揚，台積電續強 3%，最高達 950 元，持續往千金靠攏，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 多在平盤附近遊走，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也同步走揚，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 也上漲表態，推升大盤走勢。

ASIC 與 IP 股再度重返多方焦點，台積電旗下創意一度飆漲 9%，神盾 (6462-TW) 漲幅達 3% 以上，其他如安國 (8054-TW)、芯測 (6786-TW)、晶心科 (6533-TW) 等，都有 1% 以上的漲幅。

重電股也有不錯表現，華城 (1519-TW) 續漲 2%，穩住 900 元以上，士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW) 漲幅也達 1% 以上。

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台積電9452.61%
中興電186.51.36%
士電2651.15%
華城9231.99%
晶心科4311.89%
安國1710.88%
神盾2631.35%
富邦金76.40.53%
國泰金58.11.04%
日月光投控168.50.90%
廣達2890.17%
聯發科13951.09%
鴻海199-0.50%
芯測31.70.38%
台積電177.242.74%
日月光投資控股11.532.13%

相關權證

士電法興 槓桿4.02
士電法興 槓桿0.26
中興電法興 槓桿4.35
中興電法興 槓桿4.32
華城法興 槓桿1.81
鴻海法興 槓桿0.18
台積電法興 槓桿4.08
台積電法興 槓桿3.73
聯發科法興 槓桿11.15
聯發科法興 槓桿6.48
富邦金法興 槓桿9.15
國泰金法興 槓桿5.73
日月光投控法興 槓桿6.48
日月光投控法興 槓桿5.97
晶心科法興 槓桿7.18
晶心科法興 槓桿5.55
加權指數法興 槓桿17.2
加權指數法興 槓桿14.12

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中強短弱
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