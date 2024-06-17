〈台股開盤〉台積電衝高拚當千金股 指數漲近300點飆22787點新高

美股周一再度上漲，台股今 (18) 日延續多頭走勢，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 強漲超過 3%，推升指數達 22787 點，再度攻上歷史新高，上漲近 300 點，預計今年成交量 4800 億元，與昨日相近。