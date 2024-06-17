〈台股開盤〉台積電衝高拚當千金股 指數漲近300點飆22787點新高
鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-18 09:53
美股周一再度上漲，台股今 (18) 日延續多頭走勢，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 強漲超過 3%，推升指數達 22787 點，再度攻上歷史新高，上漲近 300 點，預計今年成交量 4800 億元，與昨日相近。
權值股普遍走揚，台積電續強 3%，最高達 950 元，持續往千金靠攏，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 多在平盤附近遊走，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也同步走揚，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 也上漲表態，推升大盤走勢。
ASIC 與 IP 股再度重返多方焦點，台積電旗下創意一度飆漲 9%，神盾 (6462-TW) 漲幅達 3% 以上，其他如安國 (8054-TW)、芯測 (6786-TW)、晶心科 (6533-TW) 等，都有 1% 以上的漲幅。
重電股也有不錯表現，華城 (1519-TW) 續漲 2%，穩住 900 元以上，士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW) 漲幅也達 1% 以上。
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