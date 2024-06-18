鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至6.14元，預估目標價為61.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 20:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.25元下修至6.14元，其中最高估值6.93元，最低估值4.64元，預估目標價為61.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.93(6.93)
|6.37
|6.56
|最低值
|4.64(4.64)
|4.38
|5.17
|平均值
|6.05(6.07)
|5.74
|5.96
|中位數
|6.14(6.25)
|5.94
|6.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|430,568,000
|449,811,000
|479,067,000
|最低值
|310,100,000
|366,227,300
|420,533,940
|平均值
|378,670,270
|393,765,640
|453,730,970
|中位數
|379,747,500
|378,675,520
|461,591,980
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.24
|2.58
|10.34
|5.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|304,172,639
|341,433,658
|625,962,605
|629,914,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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