【量大強漲股整理】台股屢創新高，日線連五紅，主流股該如何掌握?

鉅亨研報 2024-06-18 17:32

加權指數，今日開高走高，終場上漲 260.9 點，收在 22757.43 點，成交量 4583 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 178.33 億，投信買超 29.59 億，自營商賣超 16.02 億，三大法人合計買超 191.9 億，其中，投信連 12 買，累計 380.07 億。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 2.39%，收在 943 元，再度創下歷史新高，企業昨日公告，已買回 592 張庫藏股，平均每股買回價格 917.97 元，總金額 5.43 億元，執行率約 18.22%，買回的股票將辦理銷除，以維護股東權益；(2317-TW)鴻海，下跌 0.75%，收在 198.5 元，企業搶攻 AI 商機再傳捷報，繼取得 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器大份額代工訂單後，獨家拿下 GB200 NVLink 交換器（switch）大單，訂單量是伺服器機櫃量上看七倍，不僅是全新訂單，毛利率也遠高於伺服器組裝，未來營收和獲利雙雙可期；(2454-TW)聯發科，上漲 1.81%，收在 1405 元，再創波段新高，天璣 9300 + 已經成功切入三星 Galaxy 旗艦裝置供應鏈，天璣旗艦平台也將在 2024 年進軍北美市場。

保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後，北美的 AM 市場需求持續增長；汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽，上漲 3.36%，收在 123 元，5 月合併營收 21.46 億元，年增 15%，前 5 月累計合併營收 104.27 億元，年增 13%，雙雙創同期新高，預計增設 AM 生產工廠、物流中心，滿足未來成長需求；AM 車燈指標廠 (1522-TW) 堤維西，上漲 5.69%，收在 70.6 元，企業赴北美設廠，將於底特律附近設廠建置產線，力拚搶進美國車廠的一階供應商。

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，(6290-TW)良維，上漲 0.88%，收在 91.2 元，今天召開股東會，董事長李淳正表示，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳，今年營運將逐季成長，全年營收目標雙位數成長，毛利率可望維持 27% 至 29% 水準。

(3443-TW) 創意，上漲 9.09%，收在 1680 元，5 月營收 23.53 億元，月增 39％、年增 9％，其中 NRE 月增幅度達 94％，來自國際大廠的 AI 設計委託案絡繹不絕，公司營運成長可期，目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案，再加上和韓國記憶體大廠 (000660-KR) SK Hynix，合作開發 HBM 基礎晶片，2024 年委託設計營收將會明顯成長，Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量，可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；今日矽光子族群更在 (2330-TW) 台積電大漲帶動下，受惠先進封裝技術需求爆發，持續表現。

佳螢在端午連假大禮包，公開預告的 (3450-TW) 聯鈞，股價更是一飛衝天，亮燈漲停鎖死，收在 104 元，再度突破百元大關，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，目前已具有矽光子技術，且可配合客戶 design-in，下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，Q1EPS 順利轉虧為盈，激勵股價再創波度新高! 佳螢不僅公開預告，更是事後驗證!

2025 年將迎來成長動能；(6451-TW)訊芯 - KY，股價亮燈漲停，收在 249.5 元，再創歷史新高，企業布局 CPO 矽光子先進封裝，已掌握 (AVGO-US) 博通等網通晶片大廠訂單，400G 的矽光子模組產品可望先行量產，也積極跟客戶開發 CPO 光電共同封裝模組產品。法人推估，2025 年該技術將進入爆發期，有望為公司中長期營運增添動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師