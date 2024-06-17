鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為37元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.38元下修至2.34元，其中最高估值2.73元，最低估值2.23元，預估目標價為37元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.73(2.73)
|3.14
|3.65
|最低值
|2.23(2.23)
|2.47
|2.63
|平均值
|2.4(2.46)
|2.83
|3.1
|中位數
|2.34(2.38)
|2.89
|3.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|982,303,820
|1,054,031,720
|1,095,263,800
|最低值
|935,011,500
|978,031,080
|1,015,602,260
|平均值
|957,056,120
|1,023,061,870
|1,070,883,020
|中位數
|958,796,260
|1,035,054,130
|1,086,333,010
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.76
|1.67
|2.9
|2.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|946,714,800
|1,073,245,915
|1,235,682,015
|1,048,929,251
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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