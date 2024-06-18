外資買超178億元挺台股續攻2萬3 敲進航空雙雄11萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-18 18:25

台股今 (18) 日盤中再度創下 22787 點新高、收漲 260.9 點，外資買超 178 億元，台指期也同步回補空單；個股方面，外資大買航空雙雄 11 萬張較多，而今日扮演拉抬指數要角的台積電，則獲外資買超 6810 張、三大法人合買 7758 張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 178.33 億元、投信買超 29.6 億元，僅自營商賣超 16.03 億元，三大法人合計買超 191.9 億元。外資台指期回補空單 254 口，淨空單將致 1.29 萬口。

外資今日買超最多是長榮航 7.8 萬張、華航 3.62 萬張，金融股則有新光金 4.3 萬張、臺企銀 2.56 萬張、永豐金 1.96 萬張、開發金 1.81 萬張、中信金 1.73 萬張、玉山金 1.23 萬張、兆豐金 7025 張。

電子股中，外資買超南亞科 2.52 萬張、聯電 8622 張、廣達 7556 張、世界 7258 張，以及台積電 6810 張；另外，外資也買超元大台灣價值高息 (00940)3.52 萬張、統一台灣高息動能 (00939)1.56 萬張等多檔 ETF。

外資賣超最多的是宏碁 2.51 萬張，以及群創 1.59 萬張、力積電近 1.08 萬張、鴻海 9992 張、擎亞 6786 張、泰金寶 - DR 6428 張等電子股外，另有台玻 8616 張、長榮 6472 張，以及群益 ESG 投等債 1.56 萬張、復華台灣科技優息 (00929)1.01 萬張。

投信今日買超最多的是華南金 9685 張、其次依序有旺宏 4535 張、京城銀及宏碁等各逾 2800 張、國泰金及聯電各 2500 多張、聯強及長榮航各 2400 張、中鼎 2121 張、統一證 1850 張、致伸 1587 張、國產及精材各 1400 多張。