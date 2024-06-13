外資連3買再加碼近200億 追捧鴻海4.5萬張 金寶、廣達同獲青睞

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-14 17:50

台股今 (14) 日上漲 192 點，終場收最高 22504 點，再度刷新歷史新高，三大法人皆站買方，外資在期現貨同步偏多操作，特別鍾愛電子代工大廠，包括鴻海 (2317-TW)、金寶 (2312-TW)、廣達 (2382-TW) 都入列買超前十名，尤其鴻海張數就高達 4.5 萬張。

三大法人合計買超 226.27 億元，外資加碼 199.28 億元，連三買，自營商買超 24.41 億元，連二買，投信轉買 2.59 億元；外資減碼空單 463 口，未平倉空單口數降至 12855 口。

外資買超鎖定電子代工廠，鴻海、金寶與廣達三家合計張數超過 10 萬張，也看好友達 (2409-TW)，張數近 2.6 萬張，且隨著美國聯準會預期今年將降息一碼，也進場卡位債券 ETF，包括元大美債 20 年 (00679B-TW)、統一美債 20 年 (00931B-TW) 等。