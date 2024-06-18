斥資35億元！上海商銀新總行落成啟用 鑽石外觀將成新地標

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-18 18:11

上海商銀 (5876-TW) 位於台北市民權東路與中山北路交叉口的新建總行大樓今 (18) 日舉行落成啟用典禮，新總行大樓外觀如同堅固永恆的鑽石意象，是「穩健經營，永續發展」的企業象徵，總工程及精裝修費用約新台幣 35 億元。

上海商銀歷經 8 年的規劃與申請，總行大樓並於 2020 年 1 月開始歷時 5 個月的舊大樓拆除工程，並於同年 6 月開工興建基地面積約 705 坪，地上 16 層樓、地下 4 層，在歷經 3 年餘的建造時間，於 2023 年 9 月正式取得使用執照。

今天典禮由金管會副主委陳彥良與上海商銀董事長李慶言、常務董事榮康信、獨立常務董事陳木在及總經理郭進一共同主持。

上海商銀指出，大樓外觀設計透過斜交的幾何造型和淺色金屬質感的玻璃帷幕，創造現代科技和前瞻外觀，夜間透過細緻簡潔照明，以呈現時尚與簡約的風格，並展現鑽石切割立面的特色及俐落感，兼具現代環保及智慧節能的前瞻性特色。建築結構以超耐震的規格打造，其耐震係數高達法規的 1.5 倍，並配備樓板調諧質量阻尼器（TMD）及結構健康監測系統（SHM）。

上海商銀向來善盡企業社會責任，落實推動永續發展，新建的總行大樓已申請銀級綠建築標章，符合當前國際的潮流，落成後將以揚手開啟的鑽石之姿，傳承跨越時空的在地情感，成為台灣全新的建築地標。

上海商銀目前於國內已設立 74 家分行，並布局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處，並於柬埔寨投資微型金融子公司 AMK Microfinance Institution Plc.，在香港也擁有子行上海商業銀行，朝向建構更完整的國際金融版圖目標前進。

董事長李慶言表示，上海商銀以台灣巿場為業務基礎，深耕傳統金融業務，積極發展新興的數位金融、高資產財富管理和資產傳承業務，建立策略性投資部位，並擴大國際金融服務版圖，持續推動數位轉型，升級網路銀行和行動銀行，打造智慧分行，導入人工智慧和智能客服平台，建置資訊新核心系統，擴充軟硬體設備，優化資訊競爭力。

上海商銀一路成長百餘年，由民國 4 年 (西元 1915 年) 創行至今 109 年，已經歷五個不同階段的總行大樓，從創行行址上海市寧波路九號開始，後遷於上海市寧波路五十號，來台復業後座落於台北市館前路、仁愛路，後又遷入民權東路、中山北路總行。