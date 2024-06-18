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鉅亨速報

盤後速報 - 迅得(6438)下週(6月25日)除息2.5元，預估參考價112.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

迅得(6438-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(6月18日)收盤價115.00元計算，預估參考價為112.5元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

迅得(6438-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為自動化設備及其相關產品。近5日股價上漲0.88%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 115.00 2.5 2.17% 0.0
2023/12/06 109.0 2.84658 2.61% 0.0
2023/05/31 117.0 6.0 5.13% 0.0
2022/06/02 114.5 6.3021 5.5% 0.0
2021/07/12 114.5 4.1446 3.62% 0.0

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