盤後速報 - 迅得(6438)下週(6月25日)除息2.5元，預估參考價112.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
迅得(6438-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(6月18日)收盤價115.00元計算，預估參考價為112.5元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
迅得(6438-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為自動化設備及其相關產品。近5日股價上漲0.88%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|115.00
|2.5
|2.17%
|0.0
|2023/12/06
|109.0
|2.84658
|2.61%
|0.0
|2023/05/31
|117.0
|6.0
|5.13%
|0.0
|2022/06/02
|114.5
|6.3021
|5.5%
|0.0
|2021/07/12
|114.5
|4.1446
|3.62%
|0.0
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