鉅亨網新聞中心 2024-04-25 18:00

汰弱留強，先判斷個股位階

1. 強勢股: 股價月線以上

2. 弱勢股: 股價跌破季線

大華國際投顧蘇建豐指出，風電接棒重電，上緯投控 (3708-TW) 訂單滿，股價最高來到 159.5 元創新高，完全沒有被台股下跌影響，股價守穩 5 日線，今年預估獲利 13 元左右，本益比 13 倍相對偏低，蘇建豐公開操作，從 111 元低檔佈局已經獲利 + 44%，還有上漲空間。

AI 題材燒不完，矽統 (2363-TW) 切入矽智財，股價大漲 + 92%，股價守穩 10 日線，可以持續留意，上看 90~100 元；佳能 (2374-TW) 切入 AI 應用平台，股價大漲 + 70%，觀察 10 日線支撐，股價上看 52 元；所羅門 (2359-TW) 切入輝達機器人，大漲 1.83 倍，守穩支撐 89 元，連續三天漲停；這都說明資金對於 AI 較有共識，獲利就在裡面。

天眼商機 - 天鉞電 (5251-TW)，今天股價碰到漲停 41.25 元股價再創新高，從佈局以來迎接第六根漲停，AI 監控應用平台，3 月營收年增 2.6 倍，今年預估營收和獲利倍增，龍哥從 26 元開始佈局，今天均線乖離率擴大，價差操作，在 40.95 元賣出，大賺 + 55%，後面何時買回？來跟著蘇建豐操作就好。

大華國際投顧蘇建豐認為，看好一檔個股，不需要死抱活抱，這時候盤勢震盪，可以在高檔先賣出，後面再找機會佈局，靈活操作多賺價差，增加獲利。

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「隱藏機器人 3XXX」，市場上沒人知道，公司深耕智慧型機器人，視覺解決方案，快速切入 AI 領域，第一季營收年增 80% 以上，今年預計營收和獲利都會倍增，股價 3X 元漲到 4X 元，等到創高後會快速噴出，現在嚴重低估，要比價百元所羅門，所羅門第二不要錯過。

「未來寶藏 XX2X」，缺電題材，電就是未來，第一季營收年增 70%，預估全年會倍增，股價打出大 W 底型態轉強，短線上漲空間 + 20%，趕緊上車。

「彩色人生 X1XX」，彩色取代黑白，電子看板商機大，股價剛完成整理，外資和投信剛開始佈局，今天上漲 4% 多，準備創高，上面無壓力，短線上漲空間 + 30%，一起賺。

現在不用求大波段獲利，一檔 + 20%，五檔就 + 100%，一樣翻倍賺。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

天鉞電出現第六根漲停，不要錯過「天鉞電第二」；所羅門再漲停，下一棒就是「隱藏機器人」

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