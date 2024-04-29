鉅亨網新聞中心 2024-04-29 18:00

台股站上月線，月線順勢翻揚，反彈行情轉變為回升行情，不過剛站回月線，容易回測月線測試支撐力道，操作上不要過度追價，多方目標缺口 20713 點。

隱藏機器人 - 廣寰科 (3287-TW)，公司深耕智慧型機器人，視覺解決方案，散熱解決方案，快速切入 AI 領域，第一季營收年增 88%，今年預計營收和獲利都會倍增，蘇建豐從股價 36 元開始公開操作，今天迎接第三根漲停，股價來到 5 字頭 50.6 元，持股已經大賺 + 32%，所羅門第二繼續噴出，重點是跟著蘇建豐低檔佈局，不用追價，安心大獲利。

天眼商機 - 天鉞電 (5251-TW)，AI 監控應用大爆發，蘇建豐帶領會員朋友，迎接六根漲停，兩周大賺 + 55%，找到有題材有營收有未來的個股，一樣可以大賺錢。

健策第二 - 一詮 (2486-TW)，高階均熱片下半年放量出貨，龍哥從股價 51 元一路推薦到現在，在 76.6 元價差操作，大賺 + 50%，然後在 71 元以下，重新佈局，股價現在要挑戰前高 77.8 元，跟著蘇建豐，又是一次簡單大獲利。

看好一檔個股，不需要死抱活抱，可以在高檔先賣出，後面再找機會佈局，靈活操作多賺價差，增加獲利。

電力四射 - 上緯投控 (3708-TW)，今天在 148.5 元賣出，大賺 + 34% 放口袋，資金收回就是要佈局新飆股，不要錯過。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

慶祝，天鉞電大賺 + 55%，廣寰科大賺 + 32%，龍哥繼續招待大優惠，快來領取。

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隱藏機器人「廣寰科」迎接第三根漲停；「這檔」就是天鉞電第二 + 隱藏機器人第二

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