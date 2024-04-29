隱藏機器人「廣寰科」迎接第三根漲停；「這檔」就是天鉞電第二+隱藏機器人第二
鉅亨網新聞中心 2024-04-29 18:00
台股站上月線，月線順勢翻揚，反彈行情轉變為回升行情，不過剛站回月線，容易回測月線測試支撐力道，操作上不要過度追價，多方目標缺口 20713 點。
大華國際投顧蘇建豐指出，AI 產業趨勢不變，留意低檔的寶藏，矽智財，散熱，CoWoS，矽光子。世芯 - KY(3661-TW)，創意 (3443-TW)，神盾 (6462-TW)，安國 (8054-TW)，奇鋐 (3017-TW)，雙鴻 (3324-TW)，一詮 (2486-TW)，弘塑 (3131-TW)，辛耘 (3583-TW)，迅得 (6438-TW)，上詮 (3363-TW)，光聖 (6442-TW)，市場較有共識。
隱藏機器人 - 廣寰科 (3287-TW)，公司深耕智慧型機器人，視覺解決方案，散熱解決方案，快速切入 AI 領域，第一季營收年增 88%，今年預計營收和獲利都會倍增，蘇建豐從股價 36 元開始公開操作，今天迎接第三根漲停，股價來到 5 字頭 50.6 元，持股已經大賺 + 32%，所羅門第二繼續噴出，重點是跟著蘇建豐低檔佈局，不用追價，安心大獲利。
天眼商機 - 天鉞電 (5251-TW)，AI 監控應用大爆發，蘇建豐帶領會員朋友，迎接六根漲停，兩周大賺 + 55%，找到有題材有營收有未來的個股，一樣可以大賺錢。
健策第二 - 一詮 (2486-TW)，高階均熱片下半年放量出貨，龍哥從股價 51 元一路推薦到現在，在 76.6 元價差操作，大賺 + 50%，然後在 71 元以下，重新佈局，股價現在要挑戰前高 77.8 元，跟著蘇建豐，又是一次簡單大獲利。
看好一檔個股，不需要死抱活抱，可以在高檔先賣出，後面再找機會佈局，靈活操作多賺價差，增加獲利。
電力四射 - 上緯投控 (3708-TW)，今天在 148.5 元賣出，大賺 + 34% 放口袋，資金收回就是要佈局新飆股，不要錯過。
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
慶祝，天鉞電大賺 + 55%，廣寰科大賺 + 32%，龍哥繼續招待大優惠，快來領取。
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