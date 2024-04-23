反彈操作教學！天鉞電攻勢再起，彎腰撿「寶藏」鎖定「這族群」

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 18:00

美股急跌，均線乖離率擴大，醞釀反彈契機；台股急跌 1592 點之後，昨天沒有跌破上周五低點，出現初步止跌訊號，如能站穩昨天高點 19695 點就會正式止跌，不過上漲先視為反彈行情，壓力為 10 日線與月線，建議先短線操作，這時候調整持股非常重要，汰弱留強，不過蘇建豐從四月份以來，持續佈局股價低位階轉強的個股，幾乎不受加權指數影響，股價還屢創新高，這就是股價低位階的優勢。

台股盤勢分析

1. 台幣能否止貶

2. 站穩 19695 點正式止跌

3. 先視為反彈行情

4. 反彈壓力 10 日線 20163 點，月線 20241 點

5. 反彈行情容易震盪

6. 資金控管: 持股部位建議 5 成以下

7. 風險控管: 搶反彈快狠準，先短後長

汰弱留強，先判斷個股位階

1. 強勢股: 股價月線以上

2. 弱勢股: 股價跌破季線

搶反彈操作

1. 觀察止跌訊號

2. 靠近 10 日線和月線出場

3. 搶反彈快狠準

4. 不談戀愛

5. 運用資金 20% 左右

大華國際投顧蘇建豐表示，風電接棒重電，上緯投控 (3708-TW) 訂單滿，股價最高來到 159.5 元創新高，完全沒有被台股下跌影響，今年預估獲利 13 元左右，本益比 13 倍相對偏低，蘇建豐公開操作，從 111 元低檔佈局已經獲利 + 44%，還有上漲空間。

AI 題材燒不完，矽統 (2363-TW) 切入矽智財，股價大漲 + 92%，股價拉回到 10 日線，可以開始留意，股價上看 90~100 元；佳能 (2374-TW) 切入 AI 應用平台，股價大漲 + 70%，拉回 10 日線獲得支撐，股價上看 52 元；所羅門 (2359-TW) 切入輝達機器人，大漲 1.83 倍，支撐 89 元沒有跌破，會再挑戰前高；這都說明資金對於 AI 較有共識，獲利就在裡面。

大華國際投顧蘇建豐指出，天眼商機 - 天鉞電 (5251-TW)，股價急漲到 36.7 元創新高，AI 監控應用平台，營收大爆發，3 月營收年增 2.6 倍，今年預估營收和獲利倍增，蘇建豐從 26 元開始佈局，直接大賺 + 36%，股價回測後，今天再攻漲停，預估有機會跟上佳能的漲幅，還有 + 30% 上漲空間，重點是跟著龍哥第一時間卡位，簡單大獲利。

現在佈局一檔新主力股，「未來寶藏 XX2X」，第一季營收年增 70%，預估全年會倍增，股價打出大 W 底型態轉強，要接棒天眼商機 - 天鉞電，短線上漲空間 + 20%，趕緊上車。

「彩色人生 X1XX」，彩色取代黑白，電子看板商機大，股價剛完成整理，外資和投信剛開始佈局，短線上漲空間 + 30%，一起賺。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

現在不用求大波段獲利，一檔 + 20%，五檔就 + 100%，一樣翻倍賺。

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反彈操作教學！天鉞電攻勢再起，彎腰撿「寶藏」

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