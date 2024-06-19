盤後速報 - 卜蜂(1215)下週(6月26日)除息5.5元，預估參考價107.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
卜蜂(1215-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。
以今日(6月19日)收盤價113.00元計算，預估參考價為107.5元，息值合計為5.5元，股息殖利率4.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
卜蜂(1215-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為各種飼料生產加工配製銷售進口及買賣。各種禽畜育種、電動屠宰業務及各種禽畜加工品製品銷售。各種肉類加工品與調理食品及蛋品生產銷售等業務。近5日股價上漲2.34%，集中市場加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|113.00
|5.5
|4.87%
|0.0
|2023/09/14
|100.5
|3.5
|3.48%
|0.0
|2022/08/25
|83.9
|0.0
|0.0%
|1.0
|2022/07/05
|80.4
|3.0
|3.73%
|0.0
|2021/06/28
|86.0
|4.5
|5.23%
|0.0
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