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鉅亨速報

盤後速報 - 卜蜂(1215)下週(6月26日)除息5.5元，預估參考價107.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

卜蜂(1215-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。

以今日(6月19日)收盤價113.00元計算，預估參考價為107.5元，息值合計為5.5元，股息殖利率4.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

卜蜂(1215-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為各種飼料生產加工配製銷售進口及買賣。各種禽畜育種、電動屠宰業務及各種禽畜加工品製品銷售。各種肉類加工品與調理食品及蛋品生產銷售等業務。近5日股價上漲2.34%，集中市場加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 113.00 5.5 4.87% 0.0
2023/09/14 100.5 3.5 3.48% 0.0
2022/08/25 83.9 0.0 0.0% 1.0
2022/07/05 80.4 3.0 3.73% 0.0
2021/06/28 86.0 4.5 5.23% 0.0

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