鉅亨網新聞中心 2024-05-02 18:00

美國聯準會重申不會升息，但是降息時間點一再延遲，造成市場資金移動，美股回測，不過以技術面來看，美股反彈到月線後壓回，盤勢還是偏弱，要持續觀察前波低點是否有守穩，否則盤勢會進一步轉弱；台股跟著美股回測，上升月線是重要支撐，守穩則多方更為強勢，多方目標 20713 點缺口。

大華國際投顧蘇建豐提醒，跳躍五月天，消息多，行情跳上跳下，操作上要謹慎，不要過度追價，風險和資金控管好，持盈保泰。

AI 產業趨勢不變，留意低檔的寶藏，矽智財，散熱，CoWoS，矽光子。

隱藏機器人 - 廣寰科 (3287-TW)，公司深耕視訊監控，散熱解決方案，快速切入 AI 領域，第一季營收年增 88%，今年預計營收和獲利都會倍增，蘇建豐從股價 36 元開始公開操作，迎接四根漲停，今天股價最高來到 59 元，短線急漲過熱，大獲利 + 43% 放口袋，何時買回？緊盯蘇建豐訊息，重點是跟著蘇建豐低檔佈局，不用追價，安心大獲利。

天眼商機 - 天鉞電 (5251-TW)，AI 監控應用大爆發，蘇建豐帶領會員朋友，迎接六根漲停，兩周大賺 + 55%，找到有題材有營收有未來的個股，一樣可以大賺錢。

看好一檔個股，不需要死抱活抱，可以在高檔先賣出，後面再找機會佈局，靈活操作多賺價差，增加獲利。

「廣寰科第二 XX3X」，輝達合作夥伴，子公司機器人認證，營收會逐季成長，今天股價上漲 3% 多，準備突破，突破就會加速噴出，潛在上漲空間 30~40%，把握佈局機會。

慶祝，天鉞電大賺 + 55%，廣寰科大賺 + 43%，蘇建豐繼續招待大優惠，快來領取。

現在開放登記，要參與的朋友，大資金的朋友，在龍哥 LINE 群組，留言「我要天钺電第二 + 廣寰科第二」，一起賺錢。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

跳躍五月天，掌握資金輪動，今天大公開，「天鉞電第二」連續兩天漲停，還有「廣寰科第二」接棒演出

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