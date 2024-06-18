〈台化股東會〉洪福源：五大營運轉型調體質 新事業朝能源產業布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-18 16:06

台化 (1326-TW) 董事長洪福源今 (18) 日在股東會中表示，面對全球區域化經濟型態及供應鏈重組，碳費徵收及產業競爭的加劇，企業必需改變體質才能永續經營，因此台化也積極推動營運轉型，其中，在新事業布局上，會以能源產業為目標方向。

洪福源表示，台化秉持永續發展的理念與目標，多年以來都朝這方面不斷的精進努力，也持續各項投資改造，在營運轉型方面，多年來各部一直在推動，去年更在公司成立「轉型開發專案組」統籌並協助各事業部，以五大主要方向推動營運轉型。

第一是配合碳中和的節能減排和能源轉型，洪福源表示，全球 2050 碳中和是共識的議題，台化推動節能減碳超過了 20 年，而且績效明顯，2020 年比 2010 碳達峰年碳排放減少 30%，台化宣示 2030 年以 2020 年為基礎再減 25%，各解決方案已經形成並立案推動。

除了節能之外，運用新技術回收各廠的低階能源，達到能源轉型目標；以麥寮 SM 廠為例，2027 年全廠就可以完全使用回收蒸汽，不需公用廠供給蒸汽。

第二是推動資源回收，洪福源表示，台化塑膠再生 PCR 產品需求日益增加，後續開發 rSM、rPC 已經在先導工廠階段；另外，芳香烴副產品低碳氫氣，將純化供給有低碳需求的氫用戶。

第三是緩和能源衝擊發展綠能及微電網開發，洪福源表示，2000 年台化和前嘉南水利會共同投資水力發電，目前已經擁有 23MW，也持續和供水業者合作開發，沙鹿自來水廠 700KW 水力發電，今年底將完工上網；太陽能光電陸續開發，海內外各廠已上網及規劃建設中目標 100MW。

洪福源表示，基於綠能的時間性，電網的峰谷已經是不同以往的新型態，削峰填谷管理是有很大的研究空間，台化將會在電力使用研發管理技術，福懋青埔加油站「充電樁微電網系統」，今年 5 月初已經建成啟用。另外，新港廠工業用電「電網、電力智慧管理系統」也自行研發建設中，投資逾 10 億元。

第四是精進數位化管理，洪福源表示，運用 AI 技術，今年度將完成各部的營運智慧管理，明年將完成各廠 AI 模擬工廠，使工廠控制智慧化，化工事業群更將完善跨部營運管理。明年起要利用生成式 AI，開發部份業務自動資訊形成，例如設計、預算等，提升員工效率及工作品質。