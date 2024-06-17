良維伺服器電源線束出貨旺 今年雲端營收估增8-9成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-18 13:07

電源線廠良維 (6290-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長李淳正表示，下半年會比上半年好，動能將來自雲端伺服器及家電。其中，伺服器電源線束能見度達今年底、明年初，今年雲端業績可望成長 8-9 成，將躍升成為公司最大的應用。

李淳正表示，AWS 持續在歐、亞擴大投資、設立雲端資料中心，也帶動伺服器電源線束需求，目前月出貨量 1.4 萬條、但到年底估達 2 萬條，且可望有新的四大 CSP(雲端服務供應商) 客戶，目標第四季通過認證小量出貨、明年放量。

李淳正進一步指出，除了 CSP 外，HP、DELL、聯想等品牌商的伺服器需求也見到復甦，同時也看到三家業者積極布局 AI PC，可望因此同步受惠。良維去年雲端營收比重 23%，今年可望上升到 4 成，將成為營收貢獻最大的應用。

此外，李淳正也看好下半年家電需求，Dyson 拉貨動能強勁，因應伺服器、家電需求，公司積極擴產，泰國一廠目前有 6 條產線，接下來將擴產 3 倍，新增 18 條產線，後續還有二廠可規劃使用。

針對電動車應用，李淳正坦言，去年本來看好今年這一塊的業績成長，也投入不少資源，但今年受到電動車市況影響，導致表現不如預期，營收比重也從去年的 14% 降至 5%。