日盛全球關鍵半導體基金7/1開募 優選輝達、台積電股票

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-18 15:50

日盛投信表示，預期 AI 人工智慧已形成半導體類股第 4 波十年多頭的起始，且從現在至 2032 年還有超過 1.8 倍營收成長空間，尤其 AI 技術的突破帶來的需求增長將會是一個長期趨勢，並非短期話題，今 (18) 日宣布將於 7 月 1 日開募全台首檔主動型半導體基金「日盛全球關鍵半導體基金」，聚焦半導體產業成長機會，涵蓋上中下游產業，而輝達及台積電將是最重要的二大持股，不過，看好台積電 ADR 成長力道將優於台積電台股現貨。

隨著 6 月 COMPUTEX 電腦展登場，全球科技巨頭再度齊聚，輝達執行長黃仁勳表示「AI 的 iPhone 時刻來臨」，炙手可熱的 AI 大趨勢儼然成為眾所矚目焦點，加上蘋果 WWDC 大會最新公布的人工智慧（AI）計畫，與微軟宣布將聯合多家業者推動 AI PC 生態圈，未來 AI 帶領全球進入新格局後，位處 AI 商機最核心的半導體企業獲利與評價都可望進一步提升，2024 年半導體黃金 10 年的兆元商機正式展開。

「日盛全球關鍵半導體基金」為全台首檔具 A.C.T.3 大優勢之半導體基金，Active: 全台首檔主動型全球半導體基金、優選半導體明星大廠。 Chain: 善用半導體在科技領域的核心優勢，全面掌握全球產業上、中、下游投資關鍵。Team: 台灣在國際半導體領域的研究首屈一指，日盛投信國內、外投資研究團隊長期深入科技產業，在半導體產業選股掌握度高，投資實力有目共睹。

「日盛全球關鍵半導體基金」研究團隊表示，根據研究機構統計，未來十年半導體市場規模將以 12.3% 的複合年增率 (CAGR) 增長，至 2032 年達到 1.8 兆美元規模，主要成長動能將來自 AI 人工智慧、資料中心、車用電子等應用，各面向皆指向半導體將迎接黃金十年的到來。

不僅如此，日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析歷史走勢，第四季往往是假期節日密集的消費旺季，電子訂單與出貨量多達到年度高峰，而半導體以往也有此旺季題材，回測過去十年若在第三季初 (7 月) 投資｢全球半導體指數｣統計三個月、六個月及一年後正報酬機率均高達 80%，且平均報酬率分別為 + 2.9%、+10.9% 及 + 24.6%，顯示投資長期投資之勝率更佳。

進一步分析過去十年顯示，若市場排除遭逢聯準會快速升息的 2022 年、英國脫歐與貿易戰等政治事件頻傳的 2018 年，則一般時期之投資勝率便更顯優異。

日本全球關鍵半導體基金持股囊括全球市場，經理人陳學林表示，除了積極卡位輝達外，也看好台積電，不過，相較台股現貨，他認為，台積電 ADR 更具吸引力，美股仍是各國投資人匯集的地方，包含來自大陸的資金，預期台積電 ADR 漲幅將更為強勁。