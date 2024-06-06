護國神山雙重利多發威 半導體市值型ETF股價吞大補丸

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-06 19:19

繼黃仁勳掀起「台灣輝達教」旋風後，台股權王台積電也不遑多讓，6 月 4 日股東會上，前董事長劉德音一句「買台積股票」，瞬間傳遍社群平台成為投資金句。台積電昨 (5) 日更宣布買進自家股票，加上美系外資預估，台積電最快 9 月敲定明年價格，未來 2 年內 3 奈米平均售價將漲 11%，CoWoS 看漲 20%，庫藏股及漲價雙利多，直接為下半年台積電業績打強心針，加權指數及台積電股價今 (6) 日雙雙飆上天價，高含積量或半導體 ETF 也跟著水漲船高。

台股距離 22000 點大關，僅剩一步之遙，受到台積電權王庫藏股發威，台股再次上演「拉積盤」，繼台積電單日大漲 4.68%、IC 設計股王聯發科也大漲 4.88%，半導體兩大咖聯手出擊，AI 題材直接帶動 27 檔含積量高 ETF 及 5 檔半導體 ETF 表現脫穎而出。

觀察單日上漲逾 3% 的台股原型 ETF，以含積量占 60.85% 的富邦科技 ETF (0052-TW)，漲幅 3.45% 最佳，其次是含積量 52.79% 的元大台灣 50 ETF (0050-TW) 上漲 3.41% 居次，除台股市值型 ETF 表現亮眼外，半導體 ETF 則以新光臺灣半導體 30 ETF(00904-TW) 上漲 3.04% 一馬當先。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，最新 Computex 電腦展炒熱 AI 題材，半導體供應鏈也瘋狂，PC 品牌大廠更滿血復活，下半年 AI 壓軸大戲，除 AI 伺服器持續火紅外，更看好 AI PC 及 AI 手機兩大邊緣 AI 終端裝置登上主秀。

目前相關廠商預估，2024 年的 AI PC 尚屬「試水溫」階段、2025 年才有明顯的業績進展，搭配 2025 年 Window10 退場，預料未來 AI PC 將有更多的 AI 應用，讓消費者有感升級，直接帶動換機潮買氣大回籠，有助於台灣半導體供應鏈從 2024 下半年起到 2025 年，直接掌握邊緣 AI 規格升級大行情。

另外，6/11 將登場的 WWDC 蘋果開發者大會，市場預估蘋果將發表 AI 在相關設備上的功能，包括加入雲端、資料中心元素，展示現有應用程式改進，預料將引燃 iPhone 16 出現新的換機周期，目前外資券商預估，iPhone16 系列預期換機比例將由 15% 成長至 20%，對蘋果供應鏈及半導體相關廠商帶來新成長動能。

詹佳峯強調，從下半年起，各家 PC 品牌將祭出 AI PC 整裝出場、AI 手機新品也有望同步齊發，加上輝達最新預告 2025 年將推出更高端的 Blackwell Ultra 晶片與 2026 年最新 Rubin 計畫，等於 AI 新晶片商機會一路延燒到 2026 年。