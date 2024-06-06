真假AI股難辨 張錫：投資追蹤指數半導體ETF較安全

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-06 18:22

國泰投信今 (6) 日舉辦「2024 下半年投資展望」分享會，國泰投信董事長張錫指出，AI 半導體第一、二局才剛開打，但是投資人很難分辨真假 AI，利用追蹤國際指數的半導體 ETF，投資一籃子大型股是比較聰明的作法，雖然台股長線看多，但目前過熱的狀況，就是有很多公司炒題材，這個要小心一點，他認為，買大指數比較安全，「最後還是指數說話」。

國泰投信旗下國泰費城半導體 (00830-TW) 為全台唯一追蹤美國費半指數的 ETF，指數今年以來截至 5/31，漲幅 23.1%，今年 4 月更調整指數成分股比重，目前前三大分別為輝達、博通跟超微，調整過後更有利搭上這波 AI 成長動能，後續潛力值得期待。

美國聯準會自 2023 年停止升息以來，降息時程不斷延後，市場迫切尋找此時最佳投資建議，究竟是高漲的股海還是殖利率浮動的債市？彭博數據指出，過往最後一次升息至降息前 (1995/2/1-2019/7/31)，股債多半會上漲。

張錫提到，過去四次降息循環前美債跟美股大盤走勢，發現費城半導體指數表現相對突出，平均漲幅超過 2 成，若排除 2000 年科技泡沫不計，漲幅則高達 4 成以上，今年初以來費半指數已多次創高，也讓市場注意到 00830 表現亮眼，5 月單月的基金規模就增加逾 36.7 億元。

張錫建議投資人，將資產配置分為「核心」跟「衛星」兩大部位，年輕人有穩定收入，不要擔心震盪，「核心」部位以大盤成長型 ETF 為主，「衛星」部位搭配趨勢主題型 ETF；接近退休或已經退休的樂齡族，也不要恐懼成長，「核心」可以是高股息和債券 ETF，但不能沒有趨勢型的「衛星」部位，才有機會兼顧固定收益的同時，提高資產成長率。

現階段最佳的「衛星」趨勢主題部位以半導體產業為主，因兼具成長和報酬指標，國泰在 2019 年早已洞悉市場先機，與成立超過 50 年的國際知名指數公司納斯達克跨國合作，推出全台唯一追蹤美國費城半導體指數的國泰費城半導體，聚焦 30 家美國上市、全球半導體龍頭企業，且至少要有 1 億美元以上的市值，打造半導體產業的夢幻名單，包括上游 IC 設計、設備與材料廠高通、艾司摩爾；中游 IC 製造的輝達、超微和台積電；以及下游 IC 封測大廠艾克爾國際科技等都是其成分股。

國泰投信 ETF 研究團隊副總經理鄭立誠分享下半年投資展望，提及今年以來美國、加拿大、歐洲、台日多國股市都刷出新高點，美國重要指數包括納斯達克指數和美國費城半導體指數報酬超過 11% 和 23%，樂觀看待未來台股長期的表現。

他進一步分析，2023 年半導體產業自谷底翻身，開啟多頭循環，全球半導體營收來到 5200 多億美元，調查機構就推估 2030 年 AI 會推升全球半導體營收至 1 兆美元，AI 題材從 2023 年因 ChatGPT 問世掀起巨浪，可看到今年初的美國消費電子展 (CES) 和本周全球注目的台北國際電腦展 (Computex)，全是滿滿的 AI PC 和 AI 手機應用趨勢，半導體已度過低谷期，後續出貨轉強，獲利有機會向上更快成長，美國費城半導體指數漲勢有機會延續。