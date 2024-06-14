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台股

〈台股盤後〉鴻海衝破200元穩住大盤創高後震盪 小跌8點收22496點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-17 13:59

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〈台股盤後〉創高後拉回 量縮小跌8點收在22496點。(鉅亨網資料照)

台股今 (17) 日在追價意願強勁下，盤中再衝上 22567 點，續創歷史新高，創高後小幅拉回，終場翻黑小跌 8.19 點，收在 22496.53 點，成交量 4426 億元，較上周五的 5082 億元明顯收斂。

權值股漲跌不一，台積電小跌作收，收在 921 元，鴻海扮演撐盤要角，續強 1%，衝破 200 元大關，市值高達 2.77 兆元，聯發科漲多修正 1%，金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 跌幅也都在 1% 以上，壓抑整體大盤走勢。

今日成交重心持續聚焦重電股，有三家皆入列台股成交值前五大，且由於日前漲勢凌厲，午盤過後賣壓湧現，包括華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 都由紅翻黑，下跌 2% 左右，大同 (2371-TW)、亞力 (1514-TW) 儘管漲幅收斂，仍力守盤上。

ASIC 與 IP 業者今日重返多方焦點，威盛 (2388-TW) 一度亮燈漲停，M31(6643-TW) 也強漲 7%，巨有科技 (8227-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、智原 (3035-TW) 漲幅都超過 3%，族群同步上揚。

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台股台積電重電拉回鴻海

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