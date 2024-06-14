〈台股盤後〉鴻海衝破200元穩住大盤創高後震盪 小跌8點收22496點

台股今 (17) 日在追價意願強勁下，盤中再衝上 22567 點，續創歷史新高，創高後小幅拉回，終場翻黑小跌 8.19 點，收在 22496.53 點，成交量 4426 億元，較上周五的 5082 億元明顯收斂。