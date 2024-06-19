〈台股開盤〉台積電、聯發科雙掛帥衝新高 指數漲逾200點攻克2萬3
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-19 09:36
今 (19) 日台積電衝上 960 元，帶動大盤指數在開盤不久即攻上 23000 點，最高漲至 23031.74 點，再度寫下歷史新高，預估成交量放大至 6400 億元。除權值股勁揚，個別族群則聚焦半導體設備、半導體封測等類股。
權值股今天普遍走揚，台積電 (2330-TW) 漲 17 元，衝上 960 元，漲幅約 1.91%，持續朝千金股邁進，聯發科 (2454-TW) 大漲 45 元，漲幅逾 3%，鴻海 (2317-TW) 再度攻上 200 元關卡，漲幅同樣超過 3%，日月光 (3711-TW) 大漲逾 4%，台達電 (2308-TW) 更漲逾半根停板。
半導體設備類股方面，均豪 (5443-TW) 漲勢最強勁，漲逾半根停板，世禾 (3551-TW) 漲逾 4%，京鼎 (3413-TW)、志聖 (2467-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。半導體封測部分，由日月光領軍，力成 (6239-TW) 漲逾 3%，頎邦 (6147-TW)、超豐 (2441-TW) 也都有所表態。
個股方面，楠梓電 (2316-TW)、益登 (3048-TW)、東台 (4526-TW)、ABC-KY(6598-TW) 皆亮燈漲停，翔耀 (2438-TW) 漲逾半根停板，逼近漲停價。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關權證
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#波段上揚股
下一篇