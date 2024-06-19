〈台股開盤〉台積電、聯發科雙掛帥衝新高 指數漲逾200點攻克2萬3

今 (19) 日台積電衝上 960 元，帶動大盤指數在開盤不久即攻上 23000 點，最高漲至 23031.74 點，再度寫下歷史新高，預估成交量放大至 6400 億元。除權值股勁揚，個別族群則聚焦半導體設備、半導體封測等類股。